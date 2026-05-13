به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایران خودرو، ثبتنام این طرح از ساعت ۹ صبح روز شنبه ۲۶ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.
خودروهای قابل عرضه در این طرح شامل تارا دستی V۱، سورن پلاس دوگانهسوز، سورن پلاس با موتور TU۵P مجهز به فرمان برقی، پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشهای، پژو ۲۰۷ دستی سقف فلزی، رانا پلاس و دنا پلاس دستی هستند.
موعد تحویل خودروها از مهرماه ۱۴۰۵ تا شهریورماه ۱۴۰۶ خواهد بود و قیمت خودروها غیرقطعی بوده و بر اساس قیمت زمان تحویل محاسبه میشود.
در این طرح برای خودروهای تحویلی مهر تا آبان ۱۴۰۵، سود مشارکت ۱۷ درصد و برای خودروهای تحویلی آذر ۱۴۰۵ تا شهریور ۱۴۰۶، سود مشارکت ۲۰.۵ درصد خواهد بود.
نکته مهم برای متقاضیان طرح خودروهای فرسوده این است که با توجه به عدم برگزاری قرعهکشی در این طرح، تنها متقاضیانی امکان ثبتنام دارند که تا تاریخ ۲۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در سامانه ستاد نوسازی ناوگان حملونقل به نشانی nnhk.ir ثبتنام کرده و کد پیگیری دریافت کرده باشند.
متقاضیان میتوانند برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت رسمی ایرانخودرو به نشانی ikco.ir مراجعه کنند.
