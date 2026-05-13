  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۱

ویژه متقاضیان جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده؛

ثبت‌نام طرح مشارکت در تولید ایران‌خودرو آغاز شد

ثبت‌نام طرح مشارکت در تولید ایران‌خودرو آغاز شد

شرکت ایران‌خودرو در ادامه سیاست عرضه مستقیم محصولات، شرایط فروش ویژه‌ای را در قالب طرح «مشارکت در تولید» بدون قرعه‌کشی برای متقاضیان واجد شرایط اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایران خودرو، ثبت‌نام این طرح از ساعت ۹ صبح روز شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

خودروهای قابل عرضه در این طرح شامل تارا دستی V۱، سورن پلاس دوگانه‌سوز، سورن پلاس با موتور TU۵P مجهز به فرمان برقی، پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه‌ای، پژو ۲۰۷ دستی سقف فلزی، رانا پلاس و دنا پلاس دستی هستند.

موعد تحویل خودروها از مهرماه ۱۴۰۵ تا شهریورماه ۱۴۰۶ خواهد بود و قیمت خودروها غیرقطعی بوده و بر اساس قیمت زمان تحویل محاسبه می‌شود.

در این طرح برای خودروهای تحویلی مهر تا آبان ۱۴۰۵، سود مشارکت ۱۷ درصد و برای خودروهای تحویلی آذر ۱۴۰۵ تا شهریور ۱۴۰۶، سود مشارکت ۲۰.۵ درصد خواهد بود.

نکته مهم برای متقاضیان طرح خودروهای فرسوده این است که با توجه به عدم برگزاری قرعه‌کشی در این طرح، تنها متقاضیانی امکان ثبت‌نام دارند که تا تاریخ ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در سامانه ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل به نشانی nnhk.ir ثبت‌نام کرده و کد پیگیری دریافت کرده باشند.

متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت رسمی ایران‌خودرو به نشانی ikco.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 6828538

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه