به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گفتند که این مطالعه سوئدی نتوانست علت و معلول را اثبات کند، اما این ارتباط نشان می‌دهد که پزشکان ممکن است بخواهند وزن هنگام تولد را به عنوان یک عامل در ارزیابی خطر سکته مغزی در بزرگسالان جوان در نظر بگیرند.

تیمی به رهبری «لینا لیلیا» و «ماریا بیگدل» از دانشگاه گوتنبرگ سوئد نوشتند: «وزن کمتر هنگام تولد با افزایش خطر سکته مغزی زودرس در بزرگسالی مرتبط است.»

آنها افزودند: «خطر افزایش یافته مشابهی برای مردان و زنان و برای هر دو نوع اصلی سکته مغزی، ایسکمیک و هموراژیک، وجود دارد.»

این مطالعه وزن هنگام تولد و میزان بروز سکته مغزی در مراحل بعدی زندگی را در تمام افراد متولد سوئد بین سال‌های۱۹۷۳ تا ۱۹۸۲- تقریباً۸۰۰۰۰۰ نفر- ردیابی کرد. محققان هر دو نوع سکته مغزی را بررسی کردند: ایسکمیک، ناشی از انسداد رگ‌ها، و سکته مغزی هموراژیک که کمتر شایع است، ناشی از خونریزی مغزی.

داده‌ها نشان داد که در مجموع، ۲۲۵۲ نفر در سنین نسبتاً جوانی (میانگین سنی: ۳۶ سال) دچار سکته مغزی شدند.

این تیم دریافت که در مقایسه با افرادی که وزن بیشتری داشتند، افرادی که وزن هنگام تولدشان کمتر از میانگین 3.5 کیلوگرم بود، ۲۱ درصد بیشتر احتمال داشت در جوانی دچار سکته مغزی شوند.

آنها خاطرنشان کردند که افزایش خطر برای سکته مغزی هموراژیک (۲۷ درصد) بیشتر بود.

به نظر می‌رسد این اثر برای مردان در مقایسه با زنان قوی‌تر باشد. با این حال، به نظر نمی‌رسید مدت زمان سپری شده در رحم و همچنین وزن بدن فرد در زمان سکته مغزی اهمیتی داشته باشد.

به گفته محققان، نکته اصلی این است که: «این یافته‌ها نشان می‌دهد که وزن کم هنگام تولد ممکن است در ارزیابی‌های خطر سکته مغزی در بزرگسالان لحاظ شود.»