به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی الخرسان تولیت آستان مقدس علوی و هیئت همراه با آیت‌الله‌ شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفت‌وگو کردند.



در این دیدار، تولیت آستان مقدس علوی گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های این آستان مقدس ارائه کرد و بر اهمیت گسترش همکاری‌های علمی، فرهنگی و دینی میان مراکز حوزوی و عتبات عالیات تأکید شد.



آیت‌الله‌ شبیری زنجانی نیز ضمن تقدیر از خدمات صورت‌گرفته در آستان علوی، بر ضرورت اهتمام به ترویج معارف اهل‌بیت(ع) و خدمت‌رسانی شایسته به زائران تأکید کردند.