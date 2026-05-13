۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

دیدار تولیت آستان مقدس علوی با آیت‌الله‌ شبیری زنجانی در قم

قم- تولیت آستان مقدس علوی به همراه هیئتی از مسئولان این آستان، با آیت‌الله‌ شبیری زنجانی دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی الخرسان تولیت آستان مقدس علوی و هیئت همراه با آیت‌الله‌ شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، تولیت آستان مقدس علوی گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های این آستان مقدس ارائه کرد و بر اهمیت گسترش همکاری‌های علمی، فرهنگی و دینی میان مراکز حوزوی و عتبات عالیات تأکید شد.

آیت‌الله‌ شبیری زنجانی نیز ضمن تقدیر از خدمات صورت‌گرفته در آستان علوی، بر ضرورت اهتمام به ترویج معارف اهل‌بیت(ع) و خدمت‌رسانی شایسته به زائران تأکید کردند.

