مذاکره گوگل و اسپیس ایکس برای ساخت دیتاسنتر فضایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کوارتز، البته هم اکنون گوگل مشغول مذاکره با دیگر شرکت های پرتاب ماهواره نیز است.

اگر توافقی بین دو شرکت حاصل شود، دیتاسنترهای مداری، حوزه ای که ایلان ماسک به طور رسمی جبهه جدید فعالیت این شرکت موشکی عنوان کرده، به یک حوزه رقابتی اشتراکی برای هر دو شرکت به حساب می آید. عرضه عمومی برنامه‌ریزی‌شده سهام اسپیس‌ایکس در تابستان امسال که انتظار می‌رود از جمله بزرگترین عرضه‌های اولیه سهام تاریخ قرار گیرد، دیتاسنترهای مداری را به عنوان یک نقطه قوت برجسته در ارائه‌های سرمایه‌گذاران این شرکت معرفی کرده است.

این دو شرکت هم اکنون یک رابطه مالی تثبیت شده دارند. اسناد رگولاتوری نشان می دهد گوگل سهام اولیه‌ای معادل ۶.۱ درصد از سهام اسپیس‌ایکس را خریده و «دان هریسون» از مدیران گوگل، در هیات مدیره اسپیس‌ایکس نیز حضور دارد.

پروژه Suncatcher در نوامبر ۲۰۲۵ میلادی فاش شد و هدف آن پرتاب دونمونه اولیه ماهواره قبل از ۲۰۲۷ میلادی است زیرا این شرکت تصمیم دارد جایگاه خود را در رایانش فضایی محکم کند.

«پلنت لبز» به عنوان یک تولید کننده ماهواره در این پروژه فعالیت می کند. «ساندار پیچای» مدیر ارشد اجرایی گوگل در ماه نوامبر به فاکس نیوز گفت: ما قفسه های کوچکی حاوی سرورهای رایانه ای را به فضا می فرستیم که در ماهواره قرار می گیرند تا پس از آزمایش اولیه در مرحله بعد مقیاس پذیری آنها آغاز شود. هیچ شکی نیست که یک دهه بعد یا بیشتر ما این پروژه را یک روش معمول برای ساخت دیتا سنترها قلمداد می کنیم.

اسپیس ایکس قصد دارد کسب وکار دیتاسنترهای مداری را در چند جبهه پیش ببرد. اسناد رگولاتوری در اوایل سال جاری میلادی نشان می دهند اسپیس ایکس به دنبال تاییدیه برای ارسال بیشتر از یک میلیون ماهواره به مدار زمین است تا از این طرح پشتیبانی کند. همچنین هفته قبل معامله ای آشکار شد که شرکت را متعهد می کند ۳۰۰مگاوات قدرت رایانشی که توسط بیش از ۲۲۰ هزار GPU انویدیا پشتیبانی می شود را در اختیار شرکت آنتروپیک قرار دهد. به نوشته وال استریت ژورنال شرکت آنتروپیک تمایل خود را برای همکاری با اسپیس ایکس برای ارسال دیتاسنترها به مدار زمین ابزار کرده است.