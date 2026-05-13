رشد ۱۵ درصدی خدمات درمانی تأمین اجتماعی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن پیوندی صبح چهارشنبه در جلسه ماهانه کمیته نظارت بر درمان استان سمنان به میزبانی تامین اجتماعی سمنان، با بیان اینکه در سال گذشته به صورت میانگین روزی هشت هزار و ۶۰۰ نفر به درمانگاه های تامین اجتماعی استان مراجعه داشته‌اند، تاکید کرد: این میزان مراجعه و دریافت خدمات در قیاس با سال قبل از آن یعنی ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۵ درصد بیشتر شده است

وی با بیان اینکه افزایش تعرفه خدمات درمان سرپائی و بستری در بخش خصوصی یکی از دلایلی است که مردم بیشتر به تامین اجتماعی مراجعه دارند افزود: در سال ۱۴۰۴ به صورت میانگین هر بیمه شده تامین اجتماعی در استان سمنان شش بار به درمانگاه تامین مراجعه کرده است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان سمنان از ارائه خدمات پاراکلینکی شامل ویزیت، خدمات دارویی، آزمایش، فیزیوتراپی، رادیولوژی و ... در تامین اجتماعی استان خبر داد و ابراز کرد: علیرغم وجود برخی محدودیتهای سازمانی و درمانی در ارائه خدمت بویژه در حوزه متخصصین، تلاش مجموعه مدیریت درمان استان بر خدمت رسانی گسترده و مناسب به جامعه هدف معطوف شده است

پیوندی با اشاره به تنوع خدماترسانی در درمانگاه های استان افزود: تامین اجتماعی استان با یک بیمارستان و هفت مرکز درمانی سرپائی به بیش از ۵۰۰ هزار بیمه شده خدمات ارائه می کند.

وی از برنامه ریزی گسترده تر تامین اجتماعی در راستای خدمت رسانی بهتر و گسترده تر به بیمه شدگان خبر داد و گفت: نوبت گیری از مراکز درمانی تامین اجتماعی استان سمنان نیز به صورت الکترونیکی در دسترس مردم است.