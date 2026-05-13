مسئولان بروجرد با خانواده شهدای جنگ رمضان دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، «قدرت الله ولدی» فرماندار بروجرد و «عباس گودرزی» نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی و همچنین مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان با خانواده شهیدان «گدازگر» و «مهرعلیزاده» از شهدای جنگ رمضان در این شهرستان دیدار کردند.

در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گران‌قدر جنگ رمضان، به‌ویژه شهدای این خانواده، از صبر و شکیبایی خانواده‌های آنها تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

بنابراین گزارش، شهیدان «سید حمید گدازگر»، «سید محمدرضا گدازگر» و شهیده «شهناز مهرعلیزاده» در حملات ددمنشانه دشمن آمریکایی صهیونی در منطقه کمپینگ بروجرد، به درجه شهادت نائل آمدند.