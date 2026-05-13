  1. استانها
  2. لرستان
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

مسئولان بروجرد با خانواده شهدای جنگ رمضان دیدار کردند

مسئولان بروجرد با خانواده شهدای جنگ رمضان دیدار کردند

بروجرد - فرماندار و نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با خانواده شهدای جنگ رمضان در این شهرستان دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، «قدرت الله ولدی» فرماندار بروجرد و «عباس گودرزی» نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی و همچنین مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان با خانواده شهیدان «گدازگر» و «مهرعلیزاده» از شهدای جنگ رمضان در این شهرستان دیدار کردند.

مسئولان بروجرد با خانواده شهدای جنگ رمضان دیدار کردند

در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گران‌قدر جنگ رمضان، به‌ویژه شهدای این خانواده، از صبر و شکیبایی خانواده‌های آنها تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

مسئولان بروجرد با خانواده شهدای جنگ رمضان دیدار کردند

بنابراین گزارش، شهیدان «سید حمید گدازگر»، «سید محمدرضا گدازگر» و شهیده «شهناز مهرعلیزاده» در حملات ددمنشانه دشمن آمریکایی صهیونی در منطقه کمپینگ بروجرد، به درجه شهادت نائل آمدند.

مسئولان بروجرد با خانواده شهدای جنگ رمضان دیدار کردند

کد مطلب 6828697

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه