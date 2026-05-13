طرح تأسیس دبیرخانه دائمی مفاخر گرگان روی میز شورا

حجت مقسم در گفتگو با خبرنگار مهر از تدوین و آماده‌سازی طرح تأسیس دبیرخانه دائمی مفاخر و مشاهیر این شهر خبر داد و اظهار کرد: با وجود پیشینه غنی فرهنگی و تاریخی گرگان، بسیاری از مفاخر و چهره‌های شاخص این شهر به دلایل مختلف حتی برای شهروندان گرگانی نیز ناشناخته باقی مانده‌اند.

وی با تأکید بر نقش مفاخر در شکل‌دهی به هویت شهری افزود: مفاخر و مشاهیر هر شهر، بخشی جدایی‌ناپذیر از تاریخ، فرهنگ و هویت آن منطقه هستند و بی‌توجهی به آنان، به معنای نادیده گرفتن سرمایه‌های معنوی شهر است.

مقسم ادامه داد: بر همین اساس، طرح ایجاد دبیرخانه دائمی مفاخر و مشاهیر گرگان با هدف شناسایی، مستندسازی، ثبت و معرفی این چهره‌های ماندگار تهیه شده و انتظار می‌رود شورای اسلامی شهر با تصویب آن، زمینه احیای این گنجینه ارزشمند را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی این دبیرخانه می‌تواند گامی مؤثر در تقویت هویت فرهنگی، افزایش آگاهی عمومی و انتقال میراث معنوی گرگان به نسل‌های آینده باشد.