جریمه ۴۹۳ میلیارد ریالی برای قاچاق ۸۵۸ گرم طلا در فرودگاه تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حضرتی روز چهارشنبه گفت: شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی پرونده به پرونده قاچاق ۸۵۸ گرم طلای آب شده به ارزش ۱۹۰ میلیارد و ۸۵ میلیون ریال رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی افزود: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام وارده را محرز دانسته، متخلف را علاوه بر ضبط کالا با کسر مقدار مجاز حمل طلا همراه مسافر به وزن ۱۵۰ گرم، به پرداخت ۴۹۳ میلیارد و ۴۹۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل سه برابر ارزش کالا محکوم کرد.

حضرتی گفت: پرونده این تخلف را پلیس آگاهی فرودگاه تبریز با کشف کالا از مسافر در حال خروج از کشور در حین بازرسی، به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال کرد.