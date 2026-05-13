چرا نباید به صحنه جرم دست زد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد شریفی اظهار داشت: دقت و همکاری مردم در لحظات اولیه وقوع جرم، تعیینکننده اصلی در مسیر کشف سریع مجرمان و بازگرداندن حق به صاحبانش است.
وی با اشاره به وقوع جرایمی همچون سرقت از منازل، شرکتها و واحدهای تجاری، یا وقوع جرایم سنگینتر، هشدار داد که هرگونه ورود غیرمجاز یا دستکاری در محیط حادثه، میتواند پیامدهای جبرانناپذیری در روند تحقیقات کارآگاهان داشته باشد.
رئیس ادراه اجتماعی پلیس آگاهی فراجا تصریح کرد: صحنه جرم، یک موجود زنده و حساس است که حامل ردپای نامرئی مجرمان میباشد. هرگونه جابهجایی اشیاء، ورود افراد کنجکاو یا دستکاری در محیط، منجر به مخدوش شدن اثرات انگشت، از بین رفتن شواهد بیولوژیک (DNA) و پاک شدن ردپای دیجیتال و فیزیکی سارقان میشود.
سرهنگ شریفی با تأکید بر اینکه دستکاری صحنه جرم، عملاً به معنای «کمک غیرمستقیم به فرار مجرم»است، توصیههایی کلیدی اعلام کرد.
وی گفت: به محض وقوع جرم، از ورود هرگونه شخص غیرمسئول به محل خودداری کنید و اجازه ندهید کنجکاویِ افراد، شواهد حیاتی را با آلودگیهای جدید ترکیب کند.
سرهنگ شریفی با اشاره به حفظ حالت اولیه صحنه افزود: از لمس هرگونه شیء، باز کردن درها یا جابهجایی وسایل بههیچوجه خودداری نمایید؛ چرا که کوچکترین تغییر در صحنه، میتواند مسیر رسیدن کارآهان به سارق را مسدود سازد.
وی تاکید کرد: تنها و تنها با تماس فوری با پلیس و حفظ نظم محیط، میتوانید به عنوان یک همکار واقعی در کنار مأموران، در مسیر شکار مجرمان ایستاده باشید.
سرهنگ شریفی در پایان افزود: پلیس آگاهی با بهرهگیری از تکنولوژیهای نوین و دانش تخصصی، تمام توان خود را برای ردیابی مجرمان به کار میگیرد، اما حفظ "اصالت شواهد" در لحظات نخستین، وظیفهای است که در گرو هوشیاری و شرافتِ همکاری شهروندان است.
