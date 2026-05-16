کشف ۲۶ تن گوشت کوسه ماهی در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حضرتی روز شنبه با بیان اینکه این گوشت ها به صورت غیرمجاز نگهداری می شد، افزود: گشت نظارتی با محوریت کنترل سلامت، اصالت و نحوه عرضه محصولات دریایی از سردخانه‌ها، مراکز بسته‌بندی و واحدهای توزیع فرآورده‌های شیلاتی، در یکی از این مراکز تخلفات گسترده‌ای در زمینه نگهداری و عرضه محصولات غیرمجاز و فاسد کشف کردند.

وی با بیان اینکه با هدف صیانت از سلامت عمومی، واحد صنفی متخلف تا تعیین تکلیف نهایی پلمب شد، اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های میدانی و گزارش کارشناسان حاضر در محل، در جریان این بازرسی حدود ۴۰۰ کیلوگرم ماهی فاسد و غیرقابل مصرف انسانی که در شرایط نامناسب بهداشتی نگهداری می‌شد نیز کشف و از چرخه مصرف خارج شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: در بخش دیگری از این عملیات، بازرسان موفق شدند ۵۰۰ کیلوگرم گوشت کوسه ماهی بسته‌بندی شده را کشف کنند که متخلفان با هدف فریب مصرف‌کنندگان، آن ها را تحت عناوین و نام‌های تجاری دیگر از جمله «شیر ماهی»، «سنگسر» و «اوزون‌برون» بسته‌بندی و آماده توزیع در بازار کرده بودند.

حضرتی، با تاکید بر برخورد قاطع با تخلفات بهداشتی و تقلب در عرضه و هشدار نسبت به مخاطرات جدی مصرف این محصولات برای سلامت شهروندان، ادامه داد: در همین راستا، پرونده تخلف برای متصدیان واحد مربوطه تشکیل و جهت رسیدگی قانونی به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

وی با بیان اینکه گشت‌های مشترک و برخورد قاطع با متخلفان حوزه امنیت غذایی ادامه داد، یادآور شد: سلامت مردم خط قرمز دستگاه‌های نظارتی است و هرگونه اقدام در زمینه عرضه کالای فاسد، غیربهداشتی و یا تقلب در معرفی محصولات غذایی، با برخورد جدی و بدون اغماض مواجه خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی، از شهروندان خواست در هنگام خرید فرآورده‌های دریایی و پروتئینی، به مشخصات درج‌ شده روی بسته‌بندی، مجوزهای بهداشتی و کیفیت ظاهری محصولات توجه کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی گزارش دهند.

حضرتی، افزود: مقادیر کشف‌ شده با دستور مقام قضایی توقیف و اقدامات لازم برای معدوم‌سازی محصولات فاسد و جلوگیری از توزیع اقلام تقلبی در سطح بازار انجام شد.