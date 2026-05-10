جریمه ۱۲۶ میلیارد ریالی یک شرکت حمل و نقل متخلف در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حضرتی روز یکشنبه گفت: شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی تبریز به پرونده قاچاق یک دستگاه کامیون داف به ارزش ۴۲ میلیارد و ۲۸۷ میلیون ریال رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی افزود: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام وارده را محرز دانسته، شرکت متخلف را علاوه برتعطیلی فعالیت یکساله و ضبط کالا به پرداخت ۸۴ میلیارد و ۵۷۴ میلیون ریال و مدیر عامل آن را به پرداخت مبلغ ۴۲ میلیارد و ۲۸۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حضرتی گفت: پرونده این تخلف را پلیس امنیت اقتصادی با مشاهده کامیون که در پارکینگ ائل گلی تبریز با پلاک گرجی متوقف شده بود، به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال کرد.