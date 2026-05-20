سرمست: باید جلوی اختلال در تأمین کالاهای اساسی گرفته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز چهارشنبه در جلسه کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اهمیت اصلاح نگرش نسبت به شرایط جنگی گفت: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضرورت اصلاح نگرش نسبت به شرایط جنگی نیازمند یک تغییر اساسی است.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه رسالت کمیسیون، برنامه ‌ریزی، هماهنگی و نظارت برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، افزود: جلسات نباید صرفاً به نشستند و گفتند و برخاستند منتهی شود. قانون باید برخاسته از واقعیت ‌های جامعه باشد و شرایط و مقتضیات در این امر مهم لحاظ شود.

سرمست در ادامه خاطرنشان کرد: در شرایط جنگی که امروز با آن مواجه هستیم، بروکراسی اداری، برخوردهای سلیقه‌ای و تفسیر به رای از قانون نباید مانعی برای واردات کالاهای اساسی به استان‌ها باشد.

وی اهمیت حضور فعال اعضای کمیسیون و تخصص مدیران در حوزه کاری خود را یادآور شد و گفت: این کمیسیون از اهمیت بالایی برخوردار است و اعضای آن باید پای کار باشند و مدیران تخصصی در حوزه کاری خود بر تمام آمار و داده های آن مسلط باشند.

استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: در شرایط جنگی با قوانین زمان صلح نمی‌شود جامعه را اداره کرد و باید با مدیریت اقتضائی عمل کرد. مدیران برای شرایط مختلف پیش رو سناریوهای عملی داشته باشند.

سرمست افزود: برای اینکه موقعیت و ظرفیت های منحصر به فرد آذربایجان شرقی ‌جایگزین کریدورهای کشور شود، باید برنامه ‌ریزی ‌های عملی انجام شود. مدیران دستگاه‌ های اجرایی برنامه ‌های خود برای شرایط مختلف را تدوین و اعلام کنند.

وی همچنین به تأکید رئیس جمهور بر تفویض اختیار به استانداران اشاره کرد و گفت: از این ظرفیت باید در واردات کالاهای اساسی همچون دارو نهایت بهره را برد. مدیران استانی باید از دستگاه‌ های ملی خود این موضوع مهم را مطالبه کنند تا بتوانند متناسب با شرایط مدیریت کنند و خللی در زندگی مردم به وجود نیاید.