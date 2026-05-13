سارق خودرو در تیران و کرون دستگیر شد

سرهنگ عبدالرضا سورانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر وقوع چند فقره سرقت خودرو در نقاط مختلف شهرستان تیران و کرون، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی سرنخ‌های موجود و بهره‌گیری از شیوه‌های تخصصی کشف جرم، موفق شدند هویت متهم را شناسایی کرده و پس از هماهنگی قضائی او را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان تیران و کرون ادامه داد: مأموران در بازرسی از مخفیگاه این فرد، پنج دستگاه خودروی سرقتی را کشف کردند که بررسی‌های تکمیلی برای شناسایی سایر جرائم احتمالی متهم همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه متهم در تحقیقات اولیه به سرقت خودروها اعتراف کرده است، گفت: پس از تشکیل پرونده، فرد دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

سرهنگ سورانی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان خاطرنشان کرد: استفاده از تجهیزات بازدارنده، پارک خودرو در محل‌های امن و توجه به هشدارهای پلیس می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از سرقت داشته باشد. شهروندان همچنین در صورت مشاهده موارد مشکوک یا وقوع سرقت، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.