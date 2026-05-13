کشف ۱۴۰۰ تن برنج احتکار شده در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: در طرح برخورد با احتکار کالاهای اساسی، پلیس امنیت اقتصادی تهران موفق به کشف بیش از ۱۴۰۰ تن برنج احتکار شده شد.

بر اساس اعلام پلیس، ارزش این مقدار برنج کشف شده بیش از ۳۱۰ میلیارد تومان برآورد شده و پس از کشف، اموال ضبط شده در اختیار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت.

پلیس تهران تاکید کرده است که اقدامات پلیسی با هدف کنترل بازار کالاهای اساسی و جلوگیری از احتکار، به‌ویژه توسط پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، در دستور کار قرار دارد.