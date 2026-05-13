سرقت مسلحانه از میدان امام حسین تا اندرزگو؛ سارق در چیتگر دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد که در پی وقوع دو فقره سرقت مسلحانه طلافروشی در تاریخ ۱۲ و ۲۰ اردیبهشت در میدان امام حسین و بلوار اندرزگو، موضوع با دستور مستقیم فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و پیگیری پلیس آگاهی فاتب، در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت‌های مسلحانه قرار گرفت.

بر اساس تحقیقات میدانی، پس از وقوع سرقت اول، با بررسی تصاویر دوربین‌های اطراف، سرنخ‌هایی از سارق به دست آمد و استفاده از یک دستگاه خودرو سواری آربزو مشکی در سرقت ها شناسایی شد.

ادامه بررسی‌ها و اقدامات ویژه پلیسی منجر به شناسایی فردی شد که در یک عملیات غافلگیرانه توسط کارآگاهان معاونت جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ در محدوده دریاچه چیتگر دستگیر و به ارتکاب دو فقره سرقت مذکور اعتراف کرد.

متهم در تحقیقات اولیه اعلام داشته که بخشی از طلاجات مسروقه را به فروش رسانده و سلاح گرم کمری مورد استفاده در سرقت‌ها نیز در مخفیگاه وی کشف شده است.

تحقیقات تکمیلی پلیس در این خصوص ادامه دارد.