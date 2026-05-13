اهدای ۱۵۰ سری جهیزیه نوعروسان نیازمند در چهارمحال و بختیاری

هوشنگ فولادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در هفته بسیج سازندگی ۱۵۰ سری جهیزیه به نوعروسان در سراسر استان اهدا شده است.

وی هدف از اهدای این جهیزیه‌ها را خدمات‌رسانی به محرومان و افرادی که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند عنوان و تصریح کرد: این افراد طی چند ماه توسط گروه‌های جهادی شناسایی شدند و این وسایل را دریافت کردند.

رئیس بسیج سازندگی سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: این وسایل شامل ماشین لباسشویی، یخچال، اجاق گاز و جاروبرقی بودند که تحویل نوعروسان شدند.

فولادی یادآور شد: روند اهدای جهیزیه به نوعروسان همچنان ادامه خواهد داشت و در آینده‌ای نزدیک به تعداد بیشتری از نیازمندان اهدا خواهد شد.