۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

گردنه ۳۰۰۰ متری برفی سلج انبار تنکابن بازگشایی شد

ساری- رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تنکابن گفت: گردنه سه هزار متری سلج انبار که با حجم بسیار بالای بارش برف در زمستان مسدود شده بود با تلاش راهداران ۱۵ کیلومتر از گردنه بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل منصورکیا افزود: با تلاش راهداران و همه دست‌اندرکارانی که در این عملیات سهیم بودند، امروز شاهد بازگشایی این محور راهبردی هستیم، با این کار، ارتباط دو استان مازندران و قزوین به‌ویژه برای تردد پرحجم شهرستان تنکابن به سمت استان قزوین برقرار شده است.

بخشدار بخش کوهستان تنکابن گفت: به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، محور سه هزار تنکابن به الموت قزوین بسیار مؤثر است، اگر تاریخچه این دو استان را ورق بزنیم، متوجه می‌شویم که مردم منطقه سه هزار و الموت همواره با یکدیگر پیوندهای خویشاوندی و مراودات اقتصادی داشته‌اند.

امانپور افزود: در زمان‌های گذشته، این مسیر به صورت مالرو و راهی صعب‌العبور مورد تردد قرار می‌گرفت و زمینۀ ارتباط اقتصادی فراهم بود.

وی تصریح کرد: بازگشایی جاده ترانزیتی اصلی نیز هرچه سریع‌تر انجام بگیرد، امیدواریم اعتبار لازم تخصیص پیدا کند تا آن جاده هم بازگشایی شود، این کار به لحاظ اقتصادی و حتی ابعاد سیاسی و اجتماعی بسیار حیاتی است.

بخشدار بخش کوهستان گفت: از حیث تردد و ترافیک خودروها، این جاده می‌تواند نقش بسزایی برای منطقه دو استان ایفا کند، در شرایطی که جاده‌های فعلی مثل جاده چالوس در استان مازندران و جاده فیروزکوه و مسیرهای استان گیلان با ترافیک سنگین مواجه هستند، این محور به عنوان یک مسیر جایگزین می‌تواند فشار ترافیکی را کاهش دهد و مردم به راحتی دادوستد داشته باشند.

