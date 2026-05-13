گردنه ۳۰۰۰ متری برفی سلج انبار تنکابن بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل منصورکیا افزود: با تلاش راهداران و همه دستاندرکارانی که در این عملیات سهیم بودند، امروز شاهد بازگشایی این محور راهبردی هستیم، با این کار، ارتباط دو استان مازندران و قزوین بهویژه برای تردد پرحجم شهرستان تنکابن به سمت استان قزوین برقرار شده است.
بخشدار بخش کوهستان تنکابن گفت: به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، محور سه هزار تنکابن به الموت قزوین بسیار مؤثر است، اگر تاریخچه این دو استان را ورق بزنیم، متوجه میشویم که مردم منطقه سه هزار و الموت همواره با یکدیگر پیوندهای خویشاوندی و مراودات اقتصادی داشتهاند.
امانپور افزود: در زمانهای گذشته، این مسیر به صورت مالرو و راهی صعبالعبور مورد تردد قرار میگرفت و زمینۀ ارتباط اقتصادی فراهم بود.
وی تصریح کرد: بازگشایی جاده ترانزیتی اصلی نیز هرچه سریعتر انجام بگیرد، امیدواریم اعتبار لازم تخصیص پیدا کند تا آن جاده هم بازگشایی شود، این کار به لحاظ اقتصادی و حتی ابعاد سیاسی و اجتماعی بسیار حیاتی است.
بخشدار بخش کوهستان گفت: از حیث تردد و ترافیک خودروها، این جاده میتواند نقش بسزایی برای منطقه دو استان ایفا کند، در شرایطی که جادههای فعلی مثل جاده چالوس در استان مازندران و جاده فیروزکوه و مسیرهای استان گیلان با ترافیک سنگین مواجه هستند، این محور به عنوان یک مسیر جایگزین میتواند فشار ترافیکی را کاهش دهد و مردم به راحتی دادوستد داشته باشند.
