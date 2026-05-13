بازگشایی مسیر پیچ بن به تنکابن

حسین میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از بازگشایی محور پیچ‌بن به تنکابن خبر داد و گفت: گردنه پیچ بن مرتفع ترین گردنه استان قزوین است که از آبان ماه سال قبل به علت بارش سنگین برف مسدود شده بود و به همت راهداران الموت و تنکابن برف روبی و بازگشایی شد.

وی افزود: این مسیر فاصله ارتباطی بین دو استان را از ۴۸۰ کیلومتر به ۸۰ کیلومتر تقلیل می‌دهد و افزایش رضایت مندی اهالی الموت و تنکابن را در پی خواهد داشت و همچنین منجر به توسعه صنعت گردشگری در منطقه خواهد شد.

بخشدار الموت شرقی عنوان کرد: این مسیر تنها محور مواصلاتی استان قزوین به مازندران است و هر ساله با بارش شدید برف روبرو می شود.