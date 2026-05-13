  1. استانها
  2. قزوین
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

بازگشایی مسیر پیچ بن به تنکابن

بازگشایی مسیر پیچ بن به تنکابن

قزوین- بخشدار الموت شرقی از بازگشایی محور پیچ‌بن به تنکابن که از آبان ماه سال قبل به علت بارش سنگین برف مسدود شده بود خبر داد.

حسین میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از بازگشایی محور پیچ‌بن به تنکابن خبر داد و گفت: گردنه پیچ بن مرتفع ترین گردنه استان قزوین است که از آبان ماه سال قبل به علت بارش سنگین برف مسدود شده بود و به همت راهداران الموت و تنکابن برف روبی و بازگشایی شد.

وی افزود: این مسیر فاصله ارتباطی بین دو استان را از ۴۸۰ کیلومتر به ۸۰ کیلومتر تقلیل می‌دهد و افزایش رضایت مندی اهالی الموت و تنکابن را در پی خواهد داشت و همچنین منجر به توسعه صنعت گردشگری در منطقه خواهد شد.

بخشدار الموت شرقی عنوان کرد: این مسیر تنها محور مواصلاتی استان قزوین به مازندران است و هر ساله با بارش شدید برف روبرو می شود.

کد مطلب 6828689

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه