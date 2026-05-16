به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب درگاهی در تشریح این حادثه اظهار کرد: صبح روز شنبه گزارشی مبنی بر مفقودی و گرفتاری ۳۳ درهنورد در محدوده دره خوردلان واقع در الموت شرقی، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان قزوین اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، دو تیم عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند و عملیات جستجو و نجات را در منطقه آغاز کردند.
درگاهی با اشاره به شرایط سخت و فنی مسیر دره خاطرنشان کرد: نجاتگران هلالاحمر پس از ۱۱ ساعت تلاش مستمر و با ایجاد کارگاههای تخصصی در نقاط صعبالعبور، موفق شدند تمامی افراد گرفتار را به منطقهای امن منتقل کنند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان قزوین تأکید کرد: خوشبختانه این عملیات بدون تلفات جانی به پایان رسید و امدادگران با تکیه بر تجربه، آمادگی و تجهیزات تخصصی، مأموریت را با موفقیت به انجام رساندند.
وی در پایان از تلاش شبانهروزی نجاتگران و همکاری عوامل محلی قدردانی کرد و از طبیعتگردان و درهنوردان خواست پیش از اجرای برنامههای فنی، ضمن توجه به هشدارهای ایمنی، مسیر و شرایط جوی را به دقت بررسی کنند.
