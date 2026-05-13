به گزارش خبرنگار مهر، محمود رستم نیا ظهر چهارشنبه در نشست روز ملی مرتع در دانشگاه ایلام اظهار کرد: نتایج مطالعات نشان می‌دهد سلامت و پایداری مراتع تأثیر مستقیمی بر افزایش نفوذ آب به سفره‌های زیرزمینی و کنترل روان‌آب‌ها دارد.

وی افزود: تخریب مراتع در سال‌های اخیر، به‌ویژه در نتیجه چرای بی‌رویه دام، یکی از عوامل مهم تشدید مشکلات آبی و افزایش وقوع سیلاب‌ها بوده است.

معاون آموزشی دانشگاه ایلام ادامه داد: بررسی‌های انجام‌شده از دهه‌های گذشته نشان می‌دهد تعداد دام در بسیاری از مناطق چندین برابر ظرفیت مراتع بوده و این روند همچنان فشار زیادی بر منابع طبیعی وارد می‌کند.

رستمی‌نیا با اشاره به ضرورت حمایت از دامداران برای کاهش فشار بر مراتع گفت: برای حل این معضل لازم است دولت و نهادهای مسئول حمایت‌های عملی و مالی از دامداران را افزایش دهند.

وی تصریح کرد: تأمین علوفه مکمل برای دام‌ها و ارائه تسهیلات به دامداران می‌تواند نقش مؤثری در کاهش چرای بی‌رویه و حفاظت از مراتع داشته باشد.

معاون آموزشی دانشگاه ایلام با بیان اینکه احیای مراتع نیازمند برنامه‌ریزی و تأمین اعتبار است، افزود: تنها بیان مشکلات کافی نیست و لازم است بودجه لازم برای اجرای طرح‌های احیای مراتع اختصاص یابد.

وی خاطرنشان کرد: احیای مراتع به معنای تقویت منابع آبی، کاهش خسارات ناشی از سیلاب و پایداری معیشت روستاییان است و بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند در بلندمدت به تشدید بحران آب، افزایش فرسایش خاک و آسیب‌های جدی به اکوسیستم‌های طبیعی منجر شود.

رستمی‌نیا در پایان تأکید کرد: اقدام فوری و سرمایه‌گذاری در احیای مراتع یک ضرورت ملی است و می‌تواند نقش مهمی در حفظ منابع طبیعی و امنیت آبی کشور ایفا کند.