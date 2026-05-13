۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۱۶

صیانت از منابع آب نیازمند برخورد قاطع با برداشت‌های غیرمجاز است

آوج- فرماندار شهرستان آوج آب را سرمایه ملی خواند و خواستار مدیریت اصولی مصرف، برخورد عادلانه با متخلفان و فرهنگ‌سازی برای صیانت از این نعمت حیاتی برای نسل‌های آینده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فتح‌خانی چهارشنبه شب در جلسه سازگاری با کم‌آبی این شهرستان، با تأکید بر اهمیت حیاتی آب به عنوان یک سرمایه ملی، خواستار مدیریت اصولی در مصرف منابع آبی شد و بر لزوم رعایت الگوی کشت مناسب با شرایط اقلیمی، برخورد قاطع و عادلانه با برداشت‌های غیرمجاز و فرهنگ‌سازی در زمینه مدیریت مصرف صحیح آب تأکید کرد.

وی حفظ منابع آب را مسئولیتی همگانی دانست و بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها برای صیانت از این نعمت حیاتی برای نسل‌های آینده اشاره کرد.

فرماندار آوج در ادامه با اشاره به تشدید بحران کم‌آبی و افت سطح سفره‌های زیرزمینی در این شهرستان تصریح کرد: تداوم برداشت‌های بی‌رویه و غیرمجاز، امنیت آبی منطقه را با خطر جدی مواجه ساخته است از همین رو، با هرگونه تخلف در این حوزه بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد قانونی خواهد شد.

وی تاکید کرد: اجرای دقیق الگوی کشت متناسب با اقلیم و ظرفیت‌های آوج، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری برای حفظ معیشت کشاورزان و پایداری تولید در منطقه است.

فتح‌خانی همچنین با دعوت از تمامی دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های مردمی و بهره‌برداران برای مشارکت فعال در طرح‌های سازگاری با کم‌آبی خاطرنشان کرد: همه ما باید با یک باور عمیق نسبت به خطر کم‌آبی، خود را در قبال نسل‌های آینده مسئول بدانیم.

وی تصریح کرد: فرهنگ‌سازی برای مدیریت مصرف و روی آوردن به کشت‌های کم‌آب‌بر و روش‌های نوین آبیاری، نه تنها از هدررفت این نعمت الهی جلوگیری می‌کند بلکه تضمین‌کننده حیات اقتصادی و اجتماعی شهرستان آوج خواهد بود.

