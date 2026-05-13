سیری بر نسبت امتداد اجتماعی عرفان با ساحت تمدنی

به گزارش خبرنگار مهر، سومین نشست از سلسله نشست‌های همایش علمی «امتداد اجتماعی عرفان در ساحت تمدنی و نسبت آن با نظام حکمرانی ج.ا.ا؛ چالش‌ها و فرصت‌ها» به همت پژوهشکده باقرالعلوم (ع) برگزار می‌شود.

از سخنرانان این نشست حجت‌الاسلام یوسفی، رئیس مرکز اقتصاد مقاومتی حوزه با موضوع امتداد اخلاق و معنویت در اقتصاد بر مبنای اسلام، حجت‌الاسلام اسداللهی مدیر گروه حوزه و نظام، پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه با موضوع مصادیق اخلاق و معنویت در بازار (سوق المسلمین) مبتنی بر فتوت است. دبیری نشست را حجت‌الاسلام محمدحسین علی‌جان‌زاده روشن برعهده دارد.

این نشست روز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ از ساعت ۱۴ به نشانی قم،‌ دفتر انجمن اقتصاد مقاومتی حوزه قم برگزار می شود. علاقه مندان می توانند از طریق لینک https://skyroom.online/ch/pajooh/neshast به صورت مجازی در این نشست شرکت کنند.