به گزارش خبرگزاری مهر، دومین پیش نشست از اولین همایش ملی همایش ملی معنویت پژوهی با عنوان «نسبت معنویت و علم کلام» به همت پژوهشکده اخلاق و معنویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و قطب بنیادهای نظری و نظام متقن علوم اسلامی و انسانی این دفتر برگزار می‌شود.

در این پیش نشست، حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی سبحانی به ارائه بحث خواهد پرداخت و دبیری علمی این نشست را حجت الاسلام والمسلمین مسلم گریوانی بر عهده دارد.

این نشست شنبه ۵ بهمن ماه از ساعت ۱۰ از طریق لینک dte.bz/ethicsconf قابل مشاهده است.