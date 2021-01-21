  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۲۹

به همت دفتر تبلیغات اسلامی؛

نشست «نسبت معنویت و علم کلام» برگزار می‌شود

نشست «نسبت معنویت و علم کلام» برگزار می‌شود

دومین پیش نشست همایش ملی معنویت پژوهی با عنوان «نسبت معنویت و علم کلام» ۵ بهمن ماه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین پیش نشست از اولین همایش ملی همایش ملی معنویت پژوهی با عنوان «نسبت معنویت و علم کلام» به همت پژوهشکده اخلاق و معنویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و قطب بنیادهای نظری و نظام متقن علوم اسلامی و انسانی این دفتر برگزار می‌شود.

در این پیش نشست، حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی سبحانی به ارائه بحث خواهد پرداخت و دبیری علمی این نشست را حجت الاسلام والمسلمین مسلم گریوانی بر عهده دارد.

این نشست شنبه ۵ بهمن ماه از ساعت ۱۰ از طریق لینک dte.bz/ethicsconf قابل مشاهده است.

کد مطلب 5127316

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها