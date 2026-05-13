به گزارش خبرنگار مهر،یاسم خانمحمدیان ظهر چهارشنبه در نشست گرامیداشت روز ملی مرتع و مرتعداری اظهار کرد: در سالهای گذشته فشار دام بر مراتع استان در برخی مناطق به چهار تا پنج برابر ظرفیت چرایی رسیده که این موضوع خسارتهای جدی به پوشش گیاهی وارد کرده است.
وی افزود: افزایش چرای بیرویه باعث کاهش شدید توان اکولوژیکی مراتع شده و در برخی مناطق روند بیابانزایی را تشدید کرده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام با بیان اینکه بخشی از مراتع استان که در گذشته قابلیت چرای دام داشتند اکنون به عرصههای ضعیف و بیابانی تبدیل شدهاند، گفت: در حال حاضر حدود ۴۲۰ هزار هکتار از اراضی استان در زمره مناطق بیابانی قرار دارند که در گذشته مرتع بودهاند.
خانمحمدیان تأکید کرد: در صورت بیتوجهی به وضعیت مراتع، اکوسیستمهای طبیعی که خدمات ارزشمند زیستمحیطی برای انسان فراهم میکنند با تهدید جدی مواجه خواهند شد.
وی در پایان از حضور و مشارکت همیاران طبیعت، فعالان اقتصادی، شرکتها و اقشار مختلف مردم در برنامه گرامیداشت روز ملی مرتع قدردانی کرد و خواستار توجه و همکاری بیشتر برای حفاظت از این سرمایههای طبیعی شد.
