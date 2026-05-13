  1. استانها
  2. ایلام
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵

جاده دسترسی سه روستای عرب‌رودبار تا روزهای آینده تکمیل می‌شود

جاده دسترسی سه روستای عرب‌رودبار تا روزهای آینده تکمیل می‌شود

ایلام - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام از پیشرفت چهار کیلومتری جاده دسترسی سه روستای عرب‌رودبار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا دارابی در بازدید از روند تکمیل جاده دسترسی عرب‌رودبار با همراهی مدیرکل سازمان برنامه و بودجه استان، فرماندار سیروان و مدیرکل راهداری و امور حمل‌ونقل، اظهار داشت: به دنبال بالا آمدن تراز آب سد سیمره، بخشی از جاده قدیمی منطقه عرب‌رودبار زیر آب رفته و راه دسترسی سه روستای داربلوط، چم‌روته و چم‌شیر قطع شده بود.

وی افزود: برای رفع این مشکل، کار احداث جاده دسترسی این سه روستا از سمت روستای قاضی‌خان سفلی به طول ۹ کیلومتر آغاز شده و با استفاده از ظرفیت ماشین‌آلات دستگاه‌های اجرایی راهداری، بنیاد مسکن و کمک‌های سد سیمره، میزان چهار کیلومتر از مسیر تا روستای داربلوط آماده شده و تردد در آن جریان دارد.

معاون عمرانی استاندار ایلام تصریح کرد: در پنج کیلومتر باقیمانده نیز تردد برقرار است. مسیر بازگشایی شده و در مرحله ساب‌بیس قرار دارد و طی روزهای آینده کار اتصال این سه روستا تکمیل خواهد شد.

دارابی در پایان خاطرنشان کرد: در این بازدید با حضور مدیر سازمان برنامه و بودجه استان، روند اخذ مجوز ماده ۲۳ برای تأمین اعتبارات لازم جهت آسفالت و تکمیل مسیر آغاز شد.

کد مطلب 6828893

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه