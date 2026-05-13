به گزارش خبرگزاری مهر، رضا دارابی در بازدید از روند تکمیل جاده دسترسی عربرودبار با همراهی مدیرکل سازمان برنامه و بودجه استان، فرماندار سیروان و مدیرکل راهداری و امور حملونقل، اظهار داشت: به دنبال بالا آمدن تراز آب سد سیمره، بخشی از جاده قدیمی منطقه عربرودبار زیر آب رفته و راه دسترسی سه روستای داربلوط، چمروته و چمشیر قطع شده بود.
وی افزود: برای رفع این مشکل، کار احداث جاده دسترسی این سه روستا از سمت روستای قاضیخان سفلی به طول ۹ کیلومتر آغاز شده و با استفاده از ظرفیت ماشینآلات دستگاههای اجرایی راهداری، بنیاد مسکن و کمکهای سد سیمره، میزان چهار کیلومتر از مسیر تا روستای داربلوط آماده شده و تردد در آن جریان دارد.
معاون عمرانی استاندار ایلام تصریح کرد: در پنج کیلومتر باقیمانده نیز تردد برقرار است. مسیر بازگشایی شده و در مرحله ساببیس قرار دارد و طی روزهای آینده کار اتصال این سه روستا تکمیل خواهد شد.
دارابی در پایان خاطرنشان کرد: در این بازدید با حضور مدیر سازمان برنامه و بودجه استان، روند اخذ مجوز ماده ۲۳ برای تأمین اعتبارات لازم جهت آسفالت و تکمیل مسیر آغاز شد.
