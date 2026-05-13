۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۳۶

مشکلات حقوقی مسکن ارتش در قزوین رفع شود

قزوین- استاندار قزوین بر انجام اقدامات عملی و مستمر برای حل مشکلات حقوقی و اجرایی طرح تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت زمین تعاونی مسکن ارتش قزوین اظهار کرد: رسیدگی به مشکل مسکن کارکنان ارتش در قزوین یک ضرورت است و باید در رسیدگی به آن تعجیل شود.

وی افزود: حل این مشکل نیازمند همراهی همه دستگاه های مرتبط از جمله شهرداری و راه و شهرسازی است و حتما باید همراهی های لازم و قانونی در این زمینه صورت بگیرد.

نوذری با اشاره به اهمیت تأمین مسکن برای اعضای تعاونی ارتش، بر لزوم انجام اقدامات عملی و مستمر برای حل مشکلات حقوقی و اجرایی طرح تأکید کرد.

گفتنی است در این جلسه مقرر شد شهرداری قزوین و اداره‌کل راه و شهرسازی استان با پیگیری جدی و مستمر، گزارش جامعی از وضعیت موجود و مراحل لازم برای تعیین تکلیف نهایی زمین ارائه دهند تا در جلسات بعدی مورد بررسی قرار گیرد.

