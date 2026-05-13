به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی روز چهارشنبه در دیدار با مدیرکل ساخت و توسعه راههای منطقه غرب و مرکز کشور، با تأکید بر اهمیت برخی پروژه‌های راهسازی در مقطع کنونی، اظهار داشت: مسیر پرخطر مهران - دهلران - اندیمشک از جمله محورهای حائز اهمیت است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

استاندار ایلام با اشاره به اینکه امسال تردد از مرز چیلات انجام خواهد شد، افزود: این محور دارای بار ترافیکی بیشتری خواهد شد، لذا باید پروژه‌های در دست اجرای این محور هرچه سریع‌تر تکمیل شوند.

کرمی با بیان اینکه تکمیل تقاطع سرابله نباید بیش از این مشمول زمان شده و منجر به نارضایتی شود، بر ایجاد واریانت و جاده دسترسی ماژین، ایمن‌سازی تونل آزادی و تکمیل پروژه‌های راهسازی ملکشاهی و چرداول نیز تأکید کرد.

وی تصریح کرد: مقطع رانشی در محور ایلام - صالح‌آباد نیاز فوری به تکمیل و آسفالت تا قبل از اربعین دارد.

استاندار ایلام با اشاره به افتتاح تونل کبیرکوه، خاطرنشان کرد: محور آبدانان به مورموری به مسیری پرتردد تبدیل شده و لازم است عملیات راهسازی و بهسازی در آن انجام شود.