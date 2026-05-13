آغاز مقابله با آفت لیسه زالزالک در جنگل های کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، رهام باقرپور گفت: بر اساس پایش های مستمر صورت گرفته توسط گیاه پزشکان و کارشناسان این اداره کل، آفت لیسه زالزالک در جنگل های مناطق جوخانه، طسوج و پهنا لیلی شهرستان چرام شناسایی شد.

وی افزود: مقابله با آفت لیسه زالزالک در سطحی بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هکتار از جنگل های این مناطق با پودر بیولوژیک بی تی آغاز شده است.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: پایش جنگل های استان جهت شناسایی آفت ها به صورت مستمر از طریق گیاهپزشک مورد قرارداد و کارشناسان منابع طبیعی اداره کل و شهرستانها در حال انجام است.