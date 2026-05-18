مقابله با آفت لیسه زالزالک در ۷۰۰ هکتار از جنگل های شهرستان چرام

سید جمال موسویان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ضمن بازدید از عملیات مقابله با آفت لیسه زالزالک در شهرستان چرام گفت: با پایش صورت گرفته توسط گیاهپزشکان و کارشناسان منابع طبیعی، آفت لیسه زالزالک در سطحی حدود ۷۰۰ هکتار از جنگل های مناطق جوخانه، طسوج و پهنا لیلی شهرستان چرام شناسایی شد که بلافاصله عملیات مقابله را با محلول پاشی پودر بیولوژیک بی تی آغاز کردیم.

موسویان افزود: کانون اصلی این آفت حدود ۸۰ هکتار است که در تلاشیم هرچه زودتر این کانون را کنترل کرده و در مناطق اطراف نیز عملیات مقابله و مهار را انجام دهیم.

موسویان با اشاره به اینکه این آفت جوانه و برگ را مورد حمله قرار می دهد، تاکید کرد: خوشبختانه پایش های صورت گرفته توسط گیاهپزشکان، از تاثیر بسیار خوب محلول پاشی در کنترل آفت حکایت دارد.

سیدعلی وفایی مقدم فرماندار چرام نیز با تاکید بر تاثیر مثبت محلول پاشی در مهار این آفت، از منابع طبیعی و آبخیزداری در اجرای به موقع عملیات مقابله، تقدیر کرد.

وفایی مقدم اضافه کرد: از آنجاییکه این آفت در باغات سیب اطراف زالزالک ها هم مشاهده شده است، نیاز هست که کشاورزان و جهاد کشاورزی به پایش این مناطق پرداخته و در صورت نیاز به مقابله اقدام کنند.