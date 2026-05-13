۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸

ارتقای دانش حقوقی، ۱۹۷۵ مددجوی کمیته امداد در هرمزگان 

بندرعباس-مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان گفت: با هدف توانمندسازی حقوقی و اجتماعی مددجویان، ۴۱ دوره کارگاه آموزشی مسائل حقوقی برای ۱۹۷۵ نفر از مددجویان این نهاد در سراسر استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره، مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان با اعلام این خبر اظهار کرد: یکی از برنامه های کمیته امداد در سال های اخیر در راستای توانمندسازی فکری و اجتماعی مددجویان است و بر همین اساس تا کنون ۴۱ دوره کارگاه آموزشی مسائل حقوقی با هدف آگاهی‌بخشی و صیانت از حقوق مددجویان؛ با همکاری وکلای نیکوکار در مناطق مختلف استان هرمزگان برگزار گردیده است.

باسره افزود: بر اساس آمارهای ثبت شده در سامانه سها(سامانه امداد هوشمند) در سال ۱۴۰۴، تعداد یک هزار و ۹۷۵ نفر از افراد مددجو از این دوره های آموزشی در حوزه های مختلف و متنوع حقوقی و قضایی بهره‌مند گردیده و در مجموع ۱۵۰ ساعت آموزش حضوری برای این عزیزان برگزار شده است.

این مقام مسئول بیان داشت: موضوعات محوری این کارگاه‌های آموزشی شامل مباحث حیاتی همچون حقوق خانواده، آموزش مسائل کاربردی حقوقی و فردی، مشاوره خانواده و ازدواج، حقوق کیفری خانواده و همچنین مباحث مربوط به جرائم رایانه ای و قاچاق کالا بوده که با هدف آگاهی کامل مددجویان تحت حمایت از حقوق شهرورندی و تکالیف حقوقی خود، تقویت روحیه اعتماد به نفس ایشان در رویارویی و مقابله با چالش‌های احتمالی اجتماعی و قانونی برگزار شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان در ادامه گفت: بخشی از این دوره ها با همکاری وکلای نیکوکار استان به شکل کاملاً رایگان برای مددجویان برگزار شده که قدردان زحمات این وکلای گرانقدر هستیم و اجرای تعدادی از این دوره های آموزشی نیز مستلزم صرف هزینه بوده که از محل اعتبارات حوزه حقوقی این نهاد بالغ بر ۱۰۵ میلیون تومان به این امر اختصاص یافته و هزینه شده است.

باسره در پایان خطر نشان کرد: برگزاری چنین دوره هایی نشان‌دهنده رویکرد جدید کمیته امداد استان هرمزگان در حوزه توانمندسازی فکری و علمی خانواده های تحت حمایت در زمینه ارتقاء مهارت‌های فردی و کاربردی در زندگی می باشد.

