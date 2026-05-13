ارتقای دانش حقوقی، ۱۹۷۵ مددجوی کمیته امداد در هرمزگان 

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره، مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان با اعلام این خبر اظهار کرد: یکی از برنامه های کمیته امداد در سال های اخیر در راستای توانمندسازی فکری و اجتماعی مددجویان است و بر همین اساس تا کنون ۴۱ دوره کارگاه آموزشی مسائل حقوقی با هدف آگاهی‌بخشی و صیانت از حقوق مددجویان؛ با همکاری وکلای نیکوکار در مناطق مختلف استان هرمزگان برگزار گردیده است.

باسره افزود: بر اساس آمارهای ثبت شده در سامانه سها(سامانه امداد هوشمند) در سال ۱۴۰۴، تعداد یک هزار و ۹۷۵ نفر از افراد مددجو از این دوره های آموزشی در حوزه های مختلف و متنوع حقوقی و قضایی بهره‌مند گردیده و در مجموع ۱۵۰ ساعت آموزش حضوری برای این عزیزان برگزار شده است.

این مقام مسئول بیان داشت: موضوعات محوری این کارگاه‌های آموزشی شامل مباحث حیاتی همچون حقوق خانواده، آموزش مسائل کاربردی حقوقی و فردی، مشاوره خانواده و ازدواج، حقوق کیفری خانواده و همچنین مباحث مربوط به جرائم رایانه ای و قاچاق کالا بوده که با هدف آگاهی کامل مددجویان تحت حمایت از حقوق شهرورندی و تکالیف حقوقی خود، تقویت روحیه اعتماد به نفس ایشان در رویارویی و مقابله با چالش‌های احتمالی اجتماعی و قانونی برگزار شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان در ادامه گفت: بخشی از این دوره ها با همکاری وکلای نیکوکار استان به شکل کاملاً رایگان برای مددجویان برگزار شده که قدردان زحمات این وکلای گرانقدر هستیم و اجرای تعدادی از این دوره های آموزشی نیز مستلزم صرف هزینه بوده که از محل اعتبارات حوزه حقوقی این نهاد بالغ بر ۱۰۵ میلیون تومان به این امر اختصاص یافته و هزینه شده است.

باسره در پایان خطر نشان کرد: برگزاری چنین دوره هایی نشان‌دهنده رویکرد جدید کمیته امداد استان هرمزگان در حوزه توانمندسازی فکری و علمی خانواده های تحت حمایت در زمینه ارتقاء مهارت‌های فردی و کاربردی در زندگی می باشد.