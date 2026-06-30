باسره: ۹۰۵ مشاوره حقوقی رایگان به مددجویان هرمزگان ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره همزمان با هفته قوه قضائیه ضمن تبریک این هفته به مجموعه دادگستری استان و وکلای نیکوکار گزارشی از عملکرد حوزه حقوقی کمیته امداد امام خمینی (ره) هرمزگان ارائه کرد.

وی اظهار کرد: در راستای اجرای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان کمیته امداد امام خمینی (ره) و دادگستری، خدمات حقوقی گسترده‌ای به خانواده‌های تحت حمایت این نهاد ارائه شده و زمینه دسترسی آسان‌تر مددجویان به خدمات حقوقی و قضایی فراهم شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) هرمزگان با اشاره به همکاری ۹۸ وکیل نیکوکار با این نهاد، افزود: این وکلا در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی خانواده‌های نیازمند نقش مؤثری ایفا کرده‌اند و از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۲۲۲ پرونده حقوقی مددجویان با حمایت آنان پیگیری شده است.

باسره ادامه داد: در همین مدت ۹۰۵ مورد مشاوره حقوقی رایگان نیز به مددجویان ارائه شده که هدف از آن ارتقای آگاهی حقوقی، پیشگیری از بروز مشکلات قضایی و صیانت از حقوق قانونی خانواده‌های تحت حمایت بوده است.

وی با بیان اینکه خدمات حقوقی ارائه شده صرفاً به مشاوره محدود نبوده است، تصریح کرد: بر اساس تفاهم‌نامه مشترک میان کمیته امداد و دادگستری ۲۹۷ پرونده در دادگاه‌ها و دادسراها با بهره‌مندی از خدمات حقوقی مورد رسیدگی قرار گرفته و ارزش مجموع این خدمات بالغ بر هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) هرمزگان با قدردانی از همراهی دادگستری استان و وکلای نیکوکار، خاطرنشان کرد: استمرار این همکاری نقش مهمی در کاهش دغدغه‌های حقوقی خانواده‌های نیازمند، احقاق حقوق آنان و ایجاد آرامش خاطر برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد دارد و نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی میان نهادهای حمایتی و دستگاه قضایی در خدمت به اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.