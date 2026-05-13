به گزارش خبرگزاری مهر، علی ذوالقدری، با اشاره به تعطیلی سراسری مدارس در پی تهاجم اخیر دشمن آمریکایی صهیونیستی به ایران و ایجاد وقفه در یادگیری دانشآموزان، گفت: پس از دفاع افتخارآمیز سربازان ،فرماندهان ، مردم و مسئولان ایران و عقبنشینی دشمن، اداره اوقاف با درخواستهای متعددی از سوی معلمان، دانشآموزان و اولیا برای اختصاص فضایی جهت آموزش و رفع اشکال مواجه شد.
ذوالقدری افزود: با توجه به نیاز دانشآموزان به پیوستگی فرآیند آموزش و تمرین، حجرههای مدرسه علمیه بقعه حضرت قیدار نبی (ع) را که چند سالی است به زائرسرا تبدیل شدهاند، در اختیار آنان قرار دادیم.
به گفته وی، در حال حاضر دانشآموزان حدود پنج مدرسه به این مکان معنوی مراجعه میکنند و معلمان نیز با حضور در محل، مباحث جدید را تدریس و دروس گذشته را مرور و تمرین میکنند.
رئیس اداره اوقاف خدابنده با ابراز خرسندی از حضور دانشآموزان و معلمان در این فضای معنوی تصریح کرد: تلاش داریم فضایی آرام و آماده برای درس خواندن فراهم کنیم و به همین منظور خادمین بقعه با چای، آب و خوراکی از آنان پذیرایی میکنند.
وی افزود: پس از تعطیلات نوروزی، پنج زائرسرا از مجموع ۲۵ زائرسرای این مکان مقدس در نوبتهای صبح و بعدازظهر در اختیار نزدیک ۱۰۰ دانشآموز و معلمان آنها قرار گرفته است
گفتنی است بقعه تاریخی و فرهنگی حضرت قیدار نبی (ع) با قدمتی نزدیک به ۲۰۰۰ سال در شهر قیدار واقع شده و اصالت آن به تأیید علمای بزرگی چون آیتالله مرعشی نجفی (ره) رسیده است. این بنا در قرن هفتم هجری توسط بُلُغان خاتون تجدید بنا شد و موقوفات و نیاتی برای آن قرار گرفت که اوقاف شهرستان خدابنده درآمدهای حاصل از آن را صرف اجرای نیات واقف میکند و این بقعه تاریخی و معنوی بعنوان قطب فرهنگی و اجتماعی شهرستان خدابنده ایفای نقش می کند.
