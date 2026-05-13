حسین توکلی کجانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اولویت‌های سال ۱۴۰۵، بر تقویت وفاق ملی، صیانت از هویت تاریخی شمیرانات و ارتقای خدمات‌رسانی تأکید کرد.

شورای اداری؛ رکن اصلی هماهنگی دستگاه‌های اجرایی

فرماندار شمیرانات با بیان اینکه شورای اداری اصلی‌ترین رکن برای هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی است، گفت: تبیین سیاست‌های خدمت‌رسانی به مردم و تکریم ارباب‌رجوع، از مهمترین محورهای این جلسات است.

وی افزود: در سال جاری، تقویت «انسجام ملی و وفاق» در شهرستان شمیرانات به عنوان یک اولویت ترسیم شده که در راستای شعار سال و تحقق اقتصاد مقاومتی، امنیت ملی و وحدت ملی دنبال می‌شود.

همپوشانی دستگاه‌ها؛ راهکار حل مشکلات مردم

توکلی کجانی با تأکید بر لزوم همپوشانی وظایف دستگاه‌ها، خاطرنشان کرد: اگر همه دستگاه‌های اجرایی اقدامات خود را همسو پیش ببرند، بسیاری از مشکلات خدمت‌رسانی به مردم حل می‌شود.

فرماندار شمیرانات در ادامه به عملکرد دستگاه‌ها در ایام پایانی سال و ماه رمضان اشاره کرد و گفت: مجموعه مدیریت شهری و دستگاه‌های خدمات‌رسان، بدون وقفه در خدمت‌رسانی شبانه‌روزی، اقدامات امدادی و مستمر خود را در سطح شهرستان به انجام رساندند.

صیانت از هویت شمیرانات؛ از جماران تا هفته فرهنگی

وی «هویت شمیرانات» را یکی دیگر از محورهای مهم این جلسه برشمرد و تصریح کرد: صیانت از هویت شهرستان و محله‌های تاریخی آن، نقش اساسی در توسعه فرهنگی منطقه دارد. در این جلسه، تاریخچه ورود تاریخی امام خمینی(ره) به محله جماران مرور شد که مبنای نام‌گذاری «روز شمیرانات» و هفته فرهنگی این شهرستان است.

توکلی کجانی با اشاره به ظرفیت ۲۲ نقطه بومی و محلی در شمیرانات، افزود: از این ظرفیت باید در هفته فرهنگی برای معرفی آثار تاریخی و هویت فرهنگی شمیرانات به سایر نقاط کشور استفاده شود.

صرفه‌جویی انرژی و برنامه‌ریزی در شرایط خاص اقتصادی

فرماندار شمیرانات در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع صرفه‌جویی در مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط خاص اقتصادی، برنامه‌ریزی دقیقی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی برای بهینه‌سازی هزینه‌ها انجام شده است.

وی همچنین با معرفی سامانه «فواد»، آن را ابزاری مؤثر برای نظارت عمومی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی دانست و اظهار داشت: این سامانه تحول مثبتی در ارتقای سطح خدمات و افزایش نظارت مردمی ایجاد کرده است.

تشدید نظارت بر بازار در ایام پایانی سال

توکلی کجانی در پایان با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر نظارت بر بازار، خاطرنشان کرد: با همکاری اصناف، اتحادیه‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخورد قانونی با هرگونه سوءاستفاده در حوزه کالاهای اساسی به ویژه در ایام پایانی سال در دستور کار قرار دارد.