  1. استانها
  2. تهران
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۶

در حاشیه شورای اداری شمیرانات؛

توکلی کجانی: هویت شمیرانات صیانت می‌شود

توکلی کجانی: هویت شمیرانات صیانت می‌شود

شمیرانات- فرماندار شمیرانات از صیانت از هویت این شهرستان خبر داد و گفت: ورود امام(ره) به جماران، مبنای نام‌گذاری روز شمیرانات و هفته فرهنگی است.

دریافت 33 MB

حسین توکلی کجانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اولویت‌های سال ۱۴۰۵، بر تقویت وفاق ملی، صیانت از هویت تاریخی شمیرانات و ارتقای خدمات‌رسانی تأکید کرد.

شورای اداری؛ رکن اصلی هماهنگی دستگاه‌های اجرایی

فرماندار شمیرانات با بیان اینکه شورای اداری اصلی‌ترین رکن برای هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی است، گفت: تبیین سیاست‌های خدمت‌رسانی به مردم و تکریم ارباب‌رجوع، از مهمترین محورهای این جلسات است.

وی افزود: در سال جاری، تقویت «انسجام ملی و وفاق» در شهرستان شمیرانات به عنوان یک اولویت ترسیم شده که در راستای شعار سال و تحقق اقتصاد مقاومتی، امنیت ملی و وحدت ملی دنبال می‌شود.

همپوشانی دستگاه‌ها؛ راهکار حل مشکلات مردم

توکلی کجانی با تأکید بر لزوم همپوشانی وظایف دستگاه‌ها، خاطرنشان کرد: اگر همه دستگاه‌های اجرایی اقدامات خود را همسو پیش ببرند، بسیاری از مشکلات خدمت‌رسانی به مردم حل می‌شود.

فرماندار شمیرانات در ادامه به عملکرد دستگاه‌ها در ایام پایانی سال و ماه رمضان اشاره کرد و گفت: مجموعه مدیریت شهری و دستگاه‌های خدمات‌رسان، بدون وقفه در خدمت‌رسانی شبانه‌روزی، اقدامات امدادی و مستمر خود را در سطح شهرستان به انجام رساندند.

صیانت از هویت شمیرانات؛ از جماران تا هفته فرهنگی

وی «هویت شمیرانات» را یکی دیگر از محورهای مهم این جلسه برشمرد و تصریح کرد: صیانت از هویت شهرستان و محله‌های تاریخی آن، نقش اساسی در توسعه فرهنگی منطقه دارد. در این جلسه، تاریخچه ورود تاریخی امام خمینی(ره) به محله جماران مرور شد که مبنای نام‌گذاری «روز شمیرانات» و هفته فرهنگی این شهرستان است.

توکلی کجانی با اشاره به ظرفیت ۲۲ نقطه بومی و محلی در شمیرانات، افزود: از این ظرفیت باید در هفته فرهنگی برای معرفی آثار تاریخی و هویت فرهنگی شمیرانات به سایر نقاط کشور استفاده شود.

صرفه‌جویی انرژی و برنامه‌ریزی در شرایط خاص اقتصادی

فرماندار شمیرانات در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع صرفه‌جویی در مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط خاص اقتصادی، برنامه‌ریزی دقیقی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی برای بهینه‌سازی هزینه‌ها انجام شده است.

وی همچنین با معرفی سامانه «فواد»، آن را ابزاری مؤثر برای نظارت عمومی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی دانست و اظهار داشت: این سامانه تحول مثبتی در ارتقای سطح خدمات و افزایش نظارت مردمی ایجاد کرده است.

تشدید نظارت بر بازار در ایام پایانی سال

توکلی کجانی در پایان با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر نظارت بر بازار، خاطرنشان کرد: با همکاری اصناف، اتحادیه‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخورد قانونی با هرگونه سوءاستفاده در حوزه کالاهای اساسی به ویژه در ایام پایانی سال در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6829097

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه