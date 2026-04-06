توکلی کجانی: نظارت هوشمند بر بازار خط قرمز فرمانداری شمیرانات است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی کجانی، در نشست با معاونانش، با اشاره به حساسیت شرایط اقتصادی، تأمین مستمر کالا، کنترل قیمتها و مقابله با هرگونه افزایش غیرمنطقی را از مهمترین وظایف دستگاههای نظارتی برشمرد و تأکید کرد: نظارت هوشمند و مستمر بر بازار باید با دقت دنبال شده و هر نوع تخلف صنفی فوراً شناسایی و با آن برخورد قانونی شود.
وی افزود: حفظ آرامش بازار و پایداری قیمتها خط قرمز دستگاههای نظارتی شهرستان است و کاهش کیفیت خدماترسانی به مردم تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نخواهد بود.
فرماندار شمیرانات همچنین بر لزوم آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تأکید کرد و گفت: انتخابات پیشرو نه فقط یک رویداد سیاسی مهم، بلکه فرصتی برای تحقق خواستههای مردم و تقویت دموکراسی محلی است.
وی در ادامه با اشاره به آسیبهای ناشی از تجاوز اخیر دشمن، خواستار تسریع در بازسازی مناطق آسیبدیده و امدادرسانی به خانوادههای خسارتدیده شد و تصریح کرد: همه اقدامات باید با سرعت، هماهنگی و دقت بالا انجام شود تا شرایط زندگی آسیبدیدگان هرچه سریعتر به حالت عادی بازگردد.
