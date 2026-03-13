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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۴۳

حضور پرشور مردم لواسانات و رودبارقصران در راهپیمایی روز قدس

حضور پرشور مردم لواسانات و رودبارقصران در راهپیمایی روز قدس

شمیرانات- مردم روزه‌دار لواسانات و رودبارقصران با راهپیمایی پرشور، جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم و با سردادن شعار «مرگ بر اسرائیل»، حمایت خود را از جبهه مقاومت اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم روزه‌دار و انقلابی لواسانات و رودبارقصران امروز جمعه ۲۲ اسفندماه همزمان با سراسر کشور، با حضور پرشور خود در راهپیمایی روز جهانی قدس، انزجار خود را از جنایات رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

حضور پرشور مردم لواسانات و رودبارقصران در راهپیمایی روز قدس

راهپیمایان در لواسانات از میدان امام خمینی(ره) به سمت مصلی نماز جمعه و در رودبارقصران از مسیرهای تعیین‌شده به سوی محل برگزاری نماز جمعه حرکت کردند.

حضور پرشور مردم لواسانات و رودبارقصران در راهپیمایی روز قدس

مردم این خطه از شمیرانات با سردادن شعارهای «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» و در دست داشتن پلاکاردهایی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات غزه، همبستگی خود را با جبهه مقاومت اعلام کردند.

حضور پرشور مردم لواسانات و رودبارقصران در راهپیمایی روز قدس

حسین توکلی کجانی، فرماندار شمیرانات، حضور مردم در این راهپیمایی را پرشور و معنوی توصیف کرد و آن را نشانه بصیرت و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست.

این آیین با اقامه نماز جمعه به پایان رسید.

کد مطلب 6773711

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