فرماندار شمیرانات: تأمین کالاهای اساسی در شمال تهران پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی کجانی، در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار استان تهران که با محوریت بررسی وضعیت بازار شمیرانات برگزار شد، با اعلام پایداری بازار شمال تهران، اظهار داشت: دسترسی عادلانه مردم به مایحتاج ضروری و حفظ قدرت خرید شهروندان از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان است و در این راستا، رصد لحظهای بازار و تأمین پایدار کالاها با هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به آغاز طرح نظارتی «انصاف» در سطح شمیرانات، افزود: تیمهای بازرسی مشترک متشکل از نمایندگان اتاق اصناف، اداره صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، شبکه بهداشت، تعزیرات حکومتی، بخشداریها و شرکت پخش فرآوردههای نفتی، نظارتهای میدانی خود را به صورت مستمر و با شدت بیشتری دنبال میکنند.
فرماندار شمیرانات هدف از این طرح را پایش دقیق عملکرد واحدهای صنفی، نانواییها، شعب منتخب بانکها، جایگاههای سوخت و بهویژه فروشگاههای زنجیرهای عنوان کرد و گفت: این بازرسیها با نظارت مستقیم فرمانداری انجام میشود و با هرگونه تخلف یا اخلال در روند عادی توزیع کالا برخورد قانونی خواهد شد.
توکلی کجانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نظارت ویژه بر فرآیند پخت و توزیع نان، خاطرنشان کرد: نانواییها به عنوان یکی از حلقههای اصلی تأمین نیاز روزمره مردم، تحت رصد دقیق هستند و کیفیت خدمات و روند توزیع آرد در این واحدها به طور مستمر پایش میشود. همچنین فرآیند توزیع کالابرگ با دقت دنبال میشود تا اطمینان حاصل شود که یارانهها به دست مصرفکنندگان واقعی میرسد.
وی در پایان تصریح کرد: مجموعه اقدامات انجام شده و در دست اجرا در شهرستان شمیرانات، با هدف ایجاد ثامش پایدار در بازار، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از هرگونه التهاب یا کمبود کالا صورت میگیرد.
