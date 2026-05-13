مشارکت قابل توجه مردم در انتخاب «قهرمانان ایران»

به گزارش خبرگزاری مهر، فصل پنجم جشنواره تلویزیونی انتخاب برترین ورزشکاران سال شبکه ورزش که با همکاری وزارت ورزش و جوانان به نام «قهرمان ایران و پاسداشت شهدای ورزشکار جنگ رمضان» برگزار می شود، هر روز از ساعت 19 روی آنتن شبکه ورزش می رود.

جشنواره انتخاب برترین های ورزش ایران در سال ۱۴۰۴ به انتخاب مردم از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۳ و یا برنامه روبیکا صورت می گیرد. این دوره از این جشنواره در شرایط متفاوت کشور و در ایام جنگ تحمیلی سوم همچنان بصورت تخصصی همچون دوره های گذشته پروسه انتخاب نامزدها و آماده سازی برنامه تلویزیونی شکل گرفت و پس از پایان برنامه تلویزیونی این جشنواره آیین اختتامیه آن در اواسط خرداد ماه برگزار خواهد شد.

از نکات قابل توجه مشارکت چشمگیر مردم از طریق درگاه های اعلام شده جهت انتخاب برترین های ورزش ایران می باشد. مشارکتی که با بیش از ۷ میلیون رای مردم در دوره گذشته آماری چشمگیر را از خود بر جای گذاشته است.

برترین های ورزش ایران در ۹ بخش نامزد هستند:

آقای ورزش ، بانو ورزش ، قهرمان فردا ، برترین صحنه ورزشی ، برترین مربی سال ، برترین تیم سال، آقا و بانوی پارا المپیکی سال و برترین گل سال

انتخاب نامزدها در قهرمان ایران شبکه ورزش یک فرایند کاملا کارشناسی با نظر صداها نخبه ورزشی در طی یک فرایند چند ماهه صورت می پذیرد.