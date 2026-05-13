به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن موتور، این خودروی فیدلیتی پرستیژ با رنگی منحصر بفرد و با اهداف خیریه به بالاترین قیمت فروخته خواهد شد.
خیرین برای قیمتگذاری و شرکت در این حراج از تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه تا ساعت ۱۸ روز یکم خرداد فرصت دارند با مراجعه به نشانی auction.bahman.ir نسبت به انجام مراحل خرید اقدام کنند.
طبق قوانین این حراج خیریهای، خریداران باید مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان را به عنوان ودیعه اولیه از طریق درگاهی که در نظر گرفته شده است، واریز کنند که این مبلغ پس از مشخص شدن برنده حراج خیریه، بازگردانده میشود.
نحوه بازدید حضوری از فیدلیتی پرستیژ سفارشی در مجتمع تجاری ایران مال
چنانچه علاقمند به بازدید از این محصول خاص هستید، میتوانید به فیدلیتی استور واقع در مجتمع ایران مال، ورودی باغ ماهان مراجعه کنید.
روند اجرایی سامانه آنلاین و مقررات شرکت در حراج
علاقمندان به شرکت در این حراج خیریه پس از ایجاد حساب کاربری در سامانه معرفی شده و تایید نهایی واریز وجه، مجاز خواهند بود در بازه زمانی تعیین شده، ارقام پیشنهادی خود را ثبت کنند. البته در صفحه حراج خیریه فیدلیتی پرستیژ، بیشترین قیمت پیشنهادی نمایش داده میشود و قیمت جدید باید فاصلهای حداقل ۱۰۰ میلیون تومانی با بالاترین قیمت ثبت شده داشته باشد.
با پایان یافتن حراج خیریه، یعنی ساعت ۱۸ روز یکم خرداد، پیشنهادی که بالاترین مبلغ را در سیستم ثبت کرده باشد، به عنوان برنده نهایی این محصول سفارشی معرفی خواهد شد. در صورت عدم برنده شدن سایر متقاضیان، مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی واریز شده، در دوم خرداد ماه به حساب افراد بازگردانده میشود.
قیمت پایه و تخصیص کامل عواید حراج به بیماران پروانهای
قیمت پایه برای شروع رقابت بر سر این فیدلیتی پرستیژ طلایی رنگ، مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون تومان تعیین شده است. تمامی عواید حاصل از فروش این خودروی سفارشی، به صورت کامل به بیماران پروانهای (EB) اهدا خواهد شد.
ویژگیهای فنی، گارانتی اختصاصی و خدمات پس از فروش نسخه شصت هزارمین فیدلیتی
خودروی در نظر گرفته شده برای این حراج، علاوه بر رنگ منحصربهفرد بدنه که آن را از سایر تولیدات روزمره متمایز میکند، در بخش خدمات پس از فروش نیز دارای امتیازات ویژهای است. برنده این مزایده، فیدلیتی پرستیژ طلایی خود را با یک گارانتی استثنایی پنج سال یا دویست هزار کیلومتر دریافت خواهد کرد. نکته حائز اهمیت در این بخش این است که در طول این مدت زمان یا تا سقف کیلومتر اعلام شده (هر کدام زودتر فرا برسد)، تمامی سرویسهای دورهای به صورت رایگان در شبکه عاملیتهای مجاز انجام خواهد شد.
فیدلیتی پرستیژ در بخش قوای محرکه از موتور استاندارد ۱.۶ لیتری توربوشارژ با فناوری تزریق مستقیم سوخت (GDI) بهره میبرد. این پیشرانه قادر است ۱۹۷ اسب بخار قدرت و ۲۹۰ نیوتنمتر گشتاور تولید کند که توسط یک گیربکس هفت سرعته اتوماتیک دوکلاچه از نوع تر به چرخهای جلو منتقل میشود. این خودرو مجهز به سیستمهای پیشرفته همیار راننده (ADAS) شامل ترمز اضطراری خودکار، رادار حرکت بین خطوط، هشدار نقطه کور و کروز کنترل تطبیقی است. در داخل کابین نیز استفاده از نمایشگرهای دوگانه دیجیتال، سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک با دریچههای مجزا برای سرنشینان عقب، سقف پانورامیک گسترده، نورپردازی داخلی، شارژر بیسیم تلفن همراه و صندلیهای برقی مجهز به گرمکن و سردکن، فضای راحت و مدرنی را در اختیار راننده و سرنشینان قرار میدهد. سیستم صوتی حرفهای و دوربینهای ۳۶۰ درجه نیز از دیگر تجهیزات استاندارد نصب شده بر روی این محصول به شمار میروند.
