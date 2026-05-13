مهران آماده پذیرایی از زائران عرفه

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر نعمتی عصر روز چهارشنبه در نشست ستاد اربعین مهران اظهار کرد: روز عرفه، تمرین معنوی و به نوعی همایشی در مقیاس کوچک برای استقبال از زائران دهه محرم و پیاده‌روی بزرگ اربعین حسینی در پایانه مرزی این شهرستان به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: در این راستا، لازم است دستگاه‌های اجرایی آمادگی کامل برای این ایام داشته باشند و برنامه‌ریزی‌های مناسبی برای خدمت‌رسانی به زائران عرفه انجام شود.

فرماندار مهران با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی دقیق برای ایام عرفه یادآور شد که این روز از مهم‌ترین مناسبت‌های معنوی در آستانه ماه محرم است و هر ساله جمع زیادی از زائران و مشتاقان اهل بیت (ع) در این روز راهی گذرگاه بین‌المللی مهران می‌شوند.

نعمتی پیش‌بینی کرد: در این روز، همانند عرفه سال‌های گذشته، هزاران زائر و عاشق اهل بیت (ع) در گذرگاه مرزی مهران حضور پیدا کنند و فضای معنوی ویژه‌ای در این منطقه شکل بگیرد.