۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۳۸

فرماندار دشتی: بازاریان حمایت خود را از مردم و جامعه حفظ کنند

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: بازاریان این شهرستان همواره منصف بوده‌اند و ضمن تقدیر از همراهی های همیشگی آنان انتظار داریم در این شرایط نیز بیش از گذشته همراه مردم باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر چهارشنبه در بازدید از برخی صنوف شهرستان دشتی به همراه اعضای ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: بازاریان همواره در کنار مردم بوده‌اند و امروز نیز انتظار داریم با توجه به شرایط اقتصادی، بیش از گذشته در حمایت از مردم تلاش کنند و این یک وظیفه ملی است که اتفاقا در چنین شرایطی به یکدیگر کمک کنیم.

وی با اشاره به ضرورت همراهی اجتماعی در شرایط اقتصادی کنونی افزود: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری، باید دست‌به‌دست هم بدهیم تا اجازه ندهیم افراد ضعیف جامعه در این شرایط متضرر شوند و فشار بیشتری بر اقشار کم‌درآمد وارد گردد.

فرماندار دشتی بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار تأکید کرد و ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی موظف‌اند با دقت و جدیت بازار را رصد کنند تا در جهت رفاه حال مردم، امکان تخلف برای برخی افراد فراهم نشود.

مقاتلی با هشدار نسبت به برخورد با متخلفان افزود: با افرادی که اقدام به احتکار می‌کنند برخورد شدید و قانونی صورت خواهد گرفت؛ زیرا در شرایطی که مردم با سختی‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و دولت نیز با تمام توان در حال تأمین اقلام مورد نیاز جامعه است، احتکار اقدامی غیرقابل‌قبول و تضییع‌کننده حقوق مردم است.

