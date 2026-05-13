فرماندار دشتی: بازاریان حمایت خود را از مردم و جامعه حفظ کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر چهارشنبه در بازدید از برخی صنوف شهرستان دشتی به همراه اعضای ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: بازاریان همواره در کنار مردم بوده‌اند و امروز نیز انتظار داریم با توجه به شرایط اقتصادی، بیش از گذشته در حمایت از مردم تلاش کنند و این یک وظیفه ملی است که اتفاقا در چنین شرایطی به یکدیگر کمک کنیم.



وی با اشاره به ضرورت همراهی اجتماعی در شرایط اقتصادی کنونی افزود: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری، باید دست‌به‌دست هم بدهیم تا اجازه ندهیم افراد ضعیف جامعه در این شرایط متضرر شوند و فشار بیشتری بر اقشار کم‌درآمد وارد گردد.



فرماندار دشتی بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار تأکید کرد و ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی موظف‌اند با دقت و جدیت بازار را رصد کنند تا در جهت رفاه حال مردم، امکان تخلف برای برخی افراد فراهم نشود.



مقاتلی با هشدار نسبت به برخورد با متخلفان افزود: با افرادی که اقدام به احتکار می‌کنند برخورد شدید و قانونی صورت خواهد گرفت؛ زیرا در شرایطی که مردم با سختی‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و دولت نیز با تمام توان در حال تأمین اقلام مورد نیاز جامعه است، احتکار اقدامی غیرقابل‌قبول و تضییع‌کننده حقوق مردم است.