به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بهارلو بعد از ظهر چهارشنبه گفت: ارزشیابی نهایی به طور کامل غیرحضوری انجام میشود. معلم با در نظر گرفتن فعالیتهای مستمر دانشآموز در کلاس، بدون برگزاری آزمون، نمره نهایی را تعیین میکند و پس از تأیید مدیر مدرسه، این نمره به عنوان نمره پایانی لحاظ خواهد شد.
آقای بهارلو افزود: برای پایههای هفتم، هشتم، نهم و دهم، کارگروه تخصصی متشکل از کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران و شهر تهران، روز شنبه (هفته جاری) تشکیل جلسه میدهد و تصمیم نهایی در مورد نحوه ارزشیابی این پایهها متعاقباً اعلام میشود.
به گفته مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، پایههای یازدهم و دوازدهم مشمول امتحانات نهایی کشوری هستند و نحوه برگزاری این امتحانات توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری اطلاعرسانی خواهد شد.
آقای بهارلو همچنین خاطرنشان کرد که با استعلام از شورای تأمین استان، «هیچگونه مشکل امنیتی برای برگزاری احتمالی امتحانات حضوری وجود ندارد» و آموزش و پرورش در صورت جمعبندی کارگروه، مجاز به برگزاری حضوری آزمون برخی پایههاست.
او تأکید کرد: اولویت آموزش و پرورش رفع بلاتکلیفی دانشآموزان و خانوادههاست و هر تصمیمی که گرفته شود با شفافیت کامل اعلام خواهد شد.
