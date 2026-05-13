۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۰۳

بهارلو: امتحانات حضوری دبستان‌های استان تهران لغو شد

تهران-مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران گفته است ارزشیابی نهایی حضوری برای دانش‌آموزان دبستان منتفی است و نمره آن‌ها بر اساس عملکرد کلاسی و تأیید مدیر مدرسه تعیین می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بهارلو بعد از ظهر چهارشنبه گفت: ارزشیابی نهایی به طور کامل غیرحضوری انجام می‌شود. معلم با در نظر گرفتن فعالیت‌های مستمر دانش‌آموز در کلاس، بدون برگزاری آزمون، نمره نهایی را تعیین می‌کند و پس از تأیید مدیر مدرسه، این نمره به عنوان نمره پایانی لحاظ خواهد شد.

آقای بهارلو افزود: برای پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم، کارگروه تخصصی متشکل از کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران و شهر تهران، روز شنبه (هفته جاری) تشکیل جلسه می‌دهد و تصمیم نهایی در مورد نحوه ارزشیابی این پایه‌ها متعاقباً اعلام می‌شود.

به گفته مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، پایه‌های یازدهم و دوازدهم مشمول امتحانات نهایی کشوری هستند و نحوه برگزاری این امتحانات توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری اطلاع‌رسانی خواهد شد.

آقای بهارلو همچنین خاطرنشان کرد که با استعلام از شورای تأمین استان، «هیچگونه مشکل امنیتی برای برگزاری احتمالی امتحانات حضوری وجود ندارد» و آموزش و پرورش در صورت جمع‌بندی کارگروه، مجاز به برگزاری حضوری آزمون برخی پایه‌هاست.

او تأکید کرد: اولویت آموزش و پرورش رفع بلاتکلیفی دانش‌آموزان و خانواده‌هاست و هر تصمیمی که گرفته شود با شفافیت کامل اعلام خواهد شد.

    • مادر IR ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۳
      سلام لطفا غیر حضوری بگیرید چه تضمینی وجود دارد که دوباره حمله شود و بچه ها مدرسه باشند و...
      • مادر IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
        لطفا امتحانات هم مجازی گرفته بشه دانش آموزا و خانواده ها استرس امونشون‌ بریده خیلی از خانواده‌ها از محل زندگی خود دور شدند از ترس جنگ
    • علی اکبری IR ۰۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
      لطفا غیر حضوری
    • پروانه IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
      لطفا غیر حضوری کنید آموزش‌ها غیر حضوری بوده بچه ها از عهده امتحانها بر نمیان
    • یه بدبختی IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
      تروخدا آنلاین بگیرید

