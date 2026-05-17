۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۳۵

بیش از ۹۰هزار جلد کتاب در کتابخانه های سرخس نگهداری می‌شود

سرخس- فرماندار سرخس گفت: بیش از ۹۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه‌های سرخس موجود است که از این تعداد، بیش از ۲۸ هزار جلد در کتابخانه شریعتی نگهداری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید بیکی صبح یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان سرخس با تأکید بر اهمیت کتابخانه‌ها در توسعه فرهنگی جامعه اظهار کرد: ایجاد کتابخانه تنها برای مطالعه کتاب نیست، بلکه اقدامی مهم در راستای فرهنگ‌سازی، ارتقای سطح آگاهی عمومی و حفظ و گسترش فرهنگ علم و کتاب‌خوانی در جامعه است.

فرماندار سرخس افزود: در حال حاضر شهرستان سرخس دارای حدود هفت کتابخانه نهادی و اختصاصی است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به کتابخانه دکتر شریعتی با بیش از ۶۰ سال سابقه فعالیت و کتابخانه آستان قدس رضوی مستقر در فرهنگسرای امام رضا (ع) اشاره کرد.

وی همچنین با اشاره به کتابخانه‌های روستایی گفت: کتابخانه‌های روستاهای بزنگان، کندکلی و شیرتپه از جمله مراکز فرهنگی فعال در سطح روستاها هستند که برخی از آن‌ها در حال توسعه و تکمیل می‌باشند.

بیکی با اشاره به مراحل پایانی ساخت کتابخانه روستای شیرتپه بیان کرد: خیرین ارزشمند در استان و شهرستان همواره نگاه ویژه‌ای به توسعه فرهنگ علم و ادب داشته‌اند و در حال حاضر برای تجهیز این مجموعه به کتاب نیازمند حمایت و تأمین منابع هستیم که ان‌شاءالله به زودی محقق خواهد شد.

فرماندار سرخس با اشاره به اینکه کتاب و کتابخوانی شهرستان سرخس همواره در جشنواره ها شرکت داشته و جز رتبه داران در جشنواره های استانی و کشوری است گفت: در حال حاضر بیش از ۹۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه‌های شهرستان سرخس موجود است که از این تعداد، بیش از ۲۸ هزار جلد در کتابخانه شریعتی نگهداری می‌شود.

