به گزارش خبرنگار مهر، مجید بیکی صبح یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان سرخس با تأکید بر اهمیت کتابخانه‌ها در توسعه فرهنگی جامعه اظهار کرد: ایجاد کتابخانه تنها برای مطالعه کتاب نیست، بلکه اقدامی مهم در راستای فرهنگ‌سازی، ارتقای سطح آگاهی عمومی و حفظ و گسترش فرهنگ علم و کتاب‌خوانی در جامعه است.

فرماندار سرخس افزود: در حال حاضر شهرستان سرخس دارای حدود هفت کتابخانه نهادی و اختصاصی است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به کتابخانه دکتر شریعتی با بیش از ۶۰ سال سابقه فعالیت و کتابخانه آستان قدس رضوی مستقر در فرهنگسرای امام رضا (ع) اشاره کرد.

وی همچنین با اشاره به کتابخانه‌های روستایی گفت: کتابخانه‌های روستاهای بزنگان، کندکلی و شیرتپه از جمله مراکز فرهنگی فعال در سطح روستاها هستند که برخی از آن‌ها در حال توسعه و تکمیل می‌باشند.

بیکی با اشاره به مراحل پایانی ساخت کتابخانه روستای شیرتپه بیان کرد: خیرین ارزشمند در استان و شهرستان همواره نگاه ویژه‌ای به توسعه فرهنگ علم و ادب داشته‌اند و در حال حاضر برای تجهیز این مجموعه به کتاب نیازمند حمایت و تأمین منابع هستیم که ان‌شاءالله به زودی محقق خواهد شد.

فرماندار سرخس با اشاره به اینکه کتاب و کتابخوانی شهرستان سرخس همواره در جشنواره ها شرکت داشته و جز رتبه داران در جشنواره های استانی و کشوری است گفت: در حال حاضر بیش از ۹۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه‌های شهرستان سرخس موجود است که از این تعداد، بیش از ۲۸ هزار جلد در کتابخانه شریعتی نگهداری می‌شود.