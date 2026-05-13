  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۱

اسلواکی تمام گذرگاه‌های مرزی خود با اوکراین را بست

اسلواکی تمام گذرگاه‌های مرزی خود با اوکراین را بست

اسلواکی به دلایل امنیتی نامشخص تمام گذرگاه‌های مرزی خود با اوکراین را بست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، مقامات اسلواکی امروز چهارشنبه اعلام کردند که این کشور به دلیل نگرانی‌ های امنیتی، تمام گذرگاه‌ های مرزی با اوکراین را بسته است.

بر اساس اعلام این رسانه، این بسته شدن‌ ها حدود ساعت ۳ بعد از ظهر به وقت محلی (۱۳:۰۰ به وقت بین المللی، ۱۶:۳۰ به وقت تهران) انجام شد و تا اطلاع ثانوی نیز ادامه خواهد داشت.

دنیل کوواچ، یکی از مقامات اسلواکی در این خصوص گفت: به دلایل امنیتی، تمام گذرگاه‌های مرزی در مرز با اوکراین از حدود ساعت ۳ بعد از ظهر چهارشنبه تا اطلاع ثانوی بسته خواهد شد. از مردم می خواهیم تا به‌ روزرسانی‌ های رسمی اخبار را رصد کرده و دستورالعمل‌ های صادره توسط پلیس را رعایت کنند.

جزئیات بیشتری درباره دلایل این تصمیم منتشر نشده است.

کد مطلب 6829239

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه