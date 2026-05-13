به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، مقامات اسلواکی امروز چهارشنبه اعلام کردند که این کشور به دلیل نگرانی‌ های امنیتی، تمام گذرگاه‌ های مرزی با اوکراین را بسته است.

بر اساس اعلام این رسانه، این بسته شدن‌ ها حدود ساعت ۳ بعد از ظهر به وقت محلی (۱۳:۰۰ به وقت بین المللی، ۱۶:۳۰ به وقت تهران) انجام شد و تا اطلاع ثانوی نیز ادامه خواهد داشت.

دنیل کوواچ، یکی از مقامات اسلواکی در این خصوص گفت: به دلایل امنیتی، تمام گذرگاه‌های مرزی در مرز با اوکراین از حدود ساعت ۳ بعد از ظهر چهارشنبه تا اطلاع ثانوی بسته خواهد شد. از مردم می خواهیم تا به‌ روزرسانی‌ های رسمی اخبار را رصد کرده و دستورالعمل‌ های صادره توسط پلیس را رعایت کنند.

جزئیات بیشتری درباره دلایل این تصمیم منتشر نشده است.