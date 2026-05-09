پوتین: روابط روسیه و اسلواکی پیچیده شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه امروز شنبه و در هشتاد و یکمین سالروز پیروزی بر نازیسم با رابرت فیکو نخست‌ وزیر اسلواکی دیدار و رایزنی کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس جمهور روسیه در این دیدار خطاب به نخست‌ وزیر اسلواکی گفت: از شما برای سفر به مسکو به منظور حضور در مراسم روز پیروزی قدردانی می‌ کنیم. همکاری‌ ها در روابط میان روسیه و اسلواکی روندی باثبات و رو به رشد دارد. از روند تدریجی احیای همکاری میان روسیه و اسلواکی استقبال می‌کنیم.

ولادیمیر پوتین، سپس اضافه کرد: امیدواریم سفر امروز شما کمک کند بفهمیم برای بازگرداندن و توسعه مبادلات تجاری میان دو کشور چه اقداماتی می‌ توان انجام داد. روسیه آماده همکاری با اسلواکی در زمینه‌هایی است که برای دو طرف دارای منفعت مشترک هستند. روسیه هر اقدامی انجام خواهد داد تا نیازهای اسلواکی به منابع انرژی را تأمین کند. روابط روسیه و اسلواکی اکنون به‌ دلیل خط مشی تقابلی که اتحادیه اروپا و ناتو تحمیل می‌ کنند، پیچیده شده است. دولت اسلواکی تلاش می‌ کند سیاست خارجی مستقلی دنبال کند و رویکردی عمل‌ گرایانه نسبت به روسیه داشته باشد.

از سوی دیگر، رابرت فیکو نخست‌ وزیر اسلواکی هم در این دیدار گفت: در اروپا یک پرده آهنین جدید در حال شکل‌ گیری است. اسلواکی و روسیه می‌ توانند همکاری خود را فقط به حوزه انرژی محدود نکرده، آن را در زمینه های دیگر نیز گسترش دهند.