واکنش تاج به خواندن معین برای تیم ملی؛ دخالتی نداشتیم اما در جریانیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج که شامگاه امروز چهارشنبه در میدان انقلاب حضور داشت در مورد مراسم رونمایی از پیراهن تیم ملی و بدرقه ملی پوشان گفت: برای اولین بار نیست که ملی پوشان در میادین حاضر می شوند و در شب های قبل هم حضور داشته اند. ۱۰ درصد موکب هایی که در سراسر کشور زده شده است به فوتبال ربط دارد.

وی تاکید کرد: همین که ملی پوشان کشورمان برای بدرقه به میان مردم بیاید ارزشمند است و یک نوع حضور باوقار است. تیم ملی هم آمده است که کنار مردم باشد.

تاج در مورد سرود تیم ملی نیز گفت: برای چندمین بار است که یک خواننده ایرانی سرود تیم ملی را می خواند.

وی در مورد این که گفته شده است معین هم قصد دارد سرودی را برای تیم ملی در جام جهانی بخواند گفت: دخالتی در آن نداشته ایم اما در جریان این موضوع هستیم. هر کسی که برای ایران بخواند برای ما قابل تقدیر است.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد حضور رئیس جمهور هم گفت: حضور ایشان شور و شوق زیادی را در بین ملی پوشان ایجاد کرد خصوصا این که حضورشان کاملا سرزده بود. در این دیدار ملی پوشان صحبت هایشان را مطرح کردند و رئیس جمهور هم نقطه نظراتش را مطرح کرد.