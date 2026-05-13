به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان عسکری عصر چهارشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار با اشاره به شرایط حساس کشور، افزود: امروز در عرصه‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی با شرایط ویژه‌ای مواجه هستیم و مهم‌ترین هدف دشمن، ایجاد ناامیدی و دلسردی در میان مردمی است که در صحنه حمایت از نظام حضور دارند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی همه مسئولان حوزه اقتصادی وظیفه دارند با تلاش، هماهنگی و حضور مؤثر در میدان، برای رفع مشکلات مردم و تقویت آرامش و ثبات در جامعه اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اهمیت معیشت مردم، گفت: آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، حفظ آرامش بازار و صیانت از سفره مردم است، از این‌رو همه مدیران و دستگاه‌های مسئول باید با احساس مسئولیت بیشتر، مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده را به صورت جدی و عملیاتی دنبال کنند.

وی با بیان اینکه سیاست‌گذاری در سطوح کلان انجام می‌شود اما اجرای موفق تصمیمات بر عهده مدیران و مسئولان میدانی است، تصریح کرد: اگر پیگیری و اقدام لازم صورت نگیرد، روند امور با کندی مواجه خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات تأکید کرد و افزود: دبیرخانه ستاد باید اجرای بندهای مصوبات را به صورت مستمر رصد و پیگیری کند و دستگاه‌های مسئول نیز گزارش اقدامات خود را به طور دقیق ارائه دهند تا در صورت وجود گره یا مانع، برای رفع آن تصمیم‌گیری شود.

وی با اشاره به اهمیت اجرای طرح «از مزرعه تا سفره» اظهار کرد: راه‌اندازی بازارها و مراکز عرضه مستقیم میوه و تره‌بار باید در دستور کار قرار گیرد و در این راستا، لازم است از روند اجرای طرح‌ها بازدید میدانی انجام شود.

عسکری افزود: همچنین باید در مرکز استان سه بازارچه و در سایر شهرستان‌ها حداقل یک بازارچه برای عرضه مستقیم محصولات احداث شود.

وی با اشاره به لزوم ساماندهی و تسریع در بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری، گفت: گزارش‌های مربوط به مرکز خدمات سرمایه‌گذاری باید به صورت دقیق، طبقه‌بندی شده و قابل پیگیری تهیه شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: طرح‌های مهم، طرح‌های آماده افتتاح و طرح‌هایی که با مشکل مواجه هستند، باید به تفکیک شهرستان مشخص و پیگیری شوند.

وی استفاده از ظرفیت بسیج اصناف را در نظارت بر بازار ضروری دانست و بیان کرد: در شرایط فعلی باید از همه ظرفیت‌های موجود برای بازرسی میدانی، نظارت مؤثر و ایجاد آرامش در بازار استفاده شود و حضور میدانی دستگاه‌های متولی در سطح بازار پررنگ‌تر شود.

عسکری همچنین با اشاره به ضرورت افزایش نظارت بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی، به ویژه در حوزه مرغ، تصریح کرد: فعال‌سازی واحدهای مرغداری راکد و نیمه‌فعال باید با جدیت دنبال شود و در شرایط فعلی، تأمین و تثبیت بازار مرغ در اولویت قرار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره میدان میوه و تره‌بار گفت: برای ساماندهی این بخش، دو اقدام برگزاری نشست با بازاریان و اصناف و دوم، انجام بازدیدهای میدانی از میادین میوه و تره‌بار در استان‌ها و شهرهای موفق از جمله فارس به منظور بهره‌گیری از تجربیات آن‌ها انجام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: همچنین می‌توان با استفاده از ظرفیت اماکن دستگاه‌های اجرایی و با همکاری و حمایت شهرداری، سازه‌های موقت و مورد تأیید را در برخی نقاط پیش‌بینی کرد تا ضمن تسهیل دسترسی مردم در محلات مختلف، به عنوان مکمل میدان میوه و تره‌بار نیز مورد استفاده قرار گیرند.

عسکری تأکید کرد: با اجرای هماهنگ این اقدامات، هم رویکرد تقویت میدان میوه و تره‌بار دنبال خواهد شد و هم دسترسی مردم به مراکز عرضه مستقیم و تنظیم بازار تسهیل می‌شود.