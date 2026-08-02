تنظیم بازار از مصوبه تا میدان؛ روستا بازارها در مسیر عرضه مستقیم کالا

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان عسکری عصر یکشنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار استان با تأکید بر ضرورت تبدیل مصوبات این کارگروه به اقدامات اجرایی، اظهار کرد: پیگیری مصوبات باید به‌صورت مستمر انجام شود و دبیرخانه ستاد تنظیم بازار موظف است گزارش دقیقی از میزان اجرای مصوبات، موانع موجود و راهکارهای رفع آنها ارائه کند.

وی با بیان اینکه تصمیمات تنظیم بازار باید از مرحله تصویب عبور کرده و در میدان اجرا اثرگذار باشد، افزود: لازم است دستگاه‌های متولی با جدیت بیشتری روند اجرای مصوبات را دنبال کنند تا مشکلات موجود در مسیر تأمین و عرضه کالا برطرف شود.

معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد همچنین از توسعه طرح «روستا بازار» در استان خبر داد و گفت: بخشی از این طرح تاکنون اجرایی شده و هدف‌گذاری بر این است که با ایجاد غرفه‌های عرضه مستقیم، محصولات کشاورزی و پروتئینی با کیفیت و تنوع بیشتر از مزرعه تا سفره مردم عرضه شود.

عسکری با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت خدمات در این طرح، تصریح کرد: ایجاد غرفه‌های استاندارد و ممتاز می‌تواند نقش مؤثری در بهبود دسترسی مردم به کالاهای باکیفیت و حمایت از تولیدکنندگان محلی داشته باشد.

وی در ادامه بر ضرورت نظارت دقیق و بدون حاشیه بر بازار تأکید کرد و گفت: نظارت‌ها در شهرستان‌ها باید به شکلی انجام شود که شفافیت کامل وجود داشته باشد و در اجرای تصمیمات و برخورد با تخلفات، زمینه ایجاد حاشیه فراهم نشود.

عسکری همچنین با اشاره به موضوع کیفیت نان در استان، خواستار تسریع در اجرای برنامه‌های آموزشی ویژه خبازان شد و افزود: تصمیمات اتخاذ شده در جلسات گذشته باید عملیاتی شود تا کیفیت نان در سطح استان ارتقا یابد.

معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود به روند خرید تضمینی گندم اشاره کرد و گفت: تاکنون ۴۹ هزار تن گندم از کشاورزان مناطق گرمسیری استان خریداری شده و فرآیند خرید از مناطق سردسیری نیز در حال انجام است.