افزایش قیمت ها در بازار کهگیلویه و بویراحمد؛ نظارت ها تشدید شود

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه نشست ستاد تنظیم بازار امروز در حالی به ریاست معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد که به گفته سید احسان عسکری فریاد مردم از وضعیت گرانی‌ها بلند شده است.

معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه جهاد کشاورزی نظارت بیشتری بر بازار داشته باشد، گفت: قیمت برخی محصولات در استان سر به فلک کشیده است.

وی با اشاره به اینکه حوزه میوه و تره‌بار به شدت نیازمند نظارت است، افزود: مردم انتظار دارند مسئولان مربوطه در این زمینه نظارت بیشتری داشته باشند.

عسکری با اشاره به بالا بودن قیمت محصولات در برخی از مناطق شهر یاسوج از جمله منطقه راهنمایی گفت: افزایش قیمت‌ها معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده است و اگر بتوانیم جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیریم در زندگی مردم تأثیر دارد.

وی بیان کرد: برخی از مدیران اقتصادی تازه منصوب شدند لذا با انرژی بیشتری خصوصاً در آستانه بازگشایی مدارس بر بازار نظارت داشته باشند.

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: تا پایان مهرماه جلسات ستاد تنظیم بازار تشکیل و هفته‌ای یکبار قیمت‌ها براساس استان فارس تعیین و نظارت بر بازار تشدید شود چرا که مردم امیدشان به مدیرانی است که دور این میز جمع شدند.

وی بر لزوم راه‌اندازی میدان میوه و تره‌بار تأکید کرد و گفت: در صورتی که وضعیت میدان میوه و تره بار تعیین تکلیف شود بازار کنترل می‌شود.

مسئول ستاد تنظیم بازار جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد از تعیین قیمت‌ها براساس استان فارس گفت: تعیین قیمت میوه‌جات براساس نرخ شهر شیراز اشتباه است چرا که در آستانه برداشت میوه هستیم‌.

بهور در ادامه بالا بودن قیمت مرغ را ناشی از پایین بودن جوجه ریزی ها دانست د گفت: با همین دلیل با کمبود مرغ مواجه هستیم و همین موضوع قیمت مرغ را افزایش داده است.

واحدهای آهن آلات شاخه و باسکول ندارند

حمزه لقمانی مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: تنها استانی هستیم که واحدهای آهن آلات شاخه و باسکول ندارند که این واحدها ملزم به نصب باسکول شوند.

لزوم نظارت بر قیمت مرغ در استان

صداقت مدیرکل اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت بازار مرغ با توجه به تعطیلات پیش رو گفت: قیمت مرغ در استان کنترل شود و نسبت به استان‌های همجوار قیمت پایینی لحاظ شود که مردم متضرر نشوند.

نادیا صداقت با اشاره به نزدیکی به فصل برداشت برنج افزود: در همین خصوص کارگروهی با حضور جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تعریزات تشکیل و قیمت برنج کنترل شود.