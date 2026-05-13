به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان روز پنجشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با تبریک هفته معلم، اظهار داشت: ارتقای زیرساختهای آموزشی و جبران کمبودهای موجود در این حوزه، از اولویتهای اصلی استان تهران محسوب میشود.
وی با تأکید بر لزوم شتاببخشی به پروژههای عمرانی آموزشوپرورش افزود: هیچ عاملی نباید روند احداث، تکمیل و تحویل پروژههای آموزشی را متوقف کند و همه دستگاههای مسئول موظفاند با نگاه جهادی و هماهنگی کامل، زمینه بهرهبرداری از کلاسهای درس جدید را تا سال تحصیلی آینده فراهم آورند.
استاندار تهران با اشاره به ظرفیتهای ایجادشده در استان برای توسعه فضاهای آموزشی خاطرنشان کرد: در کنار بخش دولتی، شهرداری تهران، نهادهای عمومی و مسئولیت اجتماعی مجموعههای مختلف نیز ورود مؤثری به این عرصه داشتهاند.
معتمدیان از ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران خواست با بهرهگیری از تجربیات سال گذشته و استفاده حداکثری از امکانات، روند آمادهسازی و تحویل کلاسهای درس جدید را با جدیت بیشتری دنبال کند.
وی با اشاره به شرایط جنگی و تلاش دشمن برای ایجاد نارضایتی در جامعه تصریح کرد: راهبرد دشمن، اختلال در زندگی مردم و تولید نارضایتی است، اما همانگونه که در جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم این راهبرد با شکست مواجه شد، امروز نیز تداوم خدمترسانی و پیشبرد پروژههای زیربنایی، پاسخ عملی به طراحیهای دشمن است.
استاندار تهران در پایان با اشاره به کمبود سرانه آموزشی در برخی مناطق پایتخت گفت: با محدودیت زمین در تهران مواجه هستیم؛ از این رو لازم است با استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود، راهکارهای عملیاتی برای توسعه فضاهای آموزشی دنبال شود.
نظر شما