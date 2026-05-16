به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، با صدور پیامی به مناسبت ۲۷ اردیبهشت، روز روابط‌عمومی و ارتباطات، نقش این نهادها را «سنگر روایت صادقانه، امیدآفرینی و اعتمادسازی» توصیف کرد و بر لزوم مقابله با جنگ روایت‌های دشمن تأکید نمود.

استاندار تهران در این پیام با قدردانی از فعالان عرصه روابط‌عمومی، اظهار داشت: روابط‌عمومی‌ها نقطه اتصال مردم و مسئولان بوده و نقشی کلیدی در شفاف‌سازی، روایت حقیقت و تقویت سرمایه اجتماعی ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به شرایط کنونی رسانه‌ای و تبدیل فضای مجازی به میدان جنگ روایت‌ها، افزود: دشمنان با تحریف واقعیت‌ها در پی تضعیف امید اجتماعی و مخدوش ساختن تصویر ملت ایران هستند؛ از این رو مسئولیت روابط‌عمومی‌ها در تبیین دستاوردها و بازنمایی حقانیت نظام، یک ضرورت راهبردی است.

استاندار تهران در ادامه، روابط‌عمومی توانمند را بازویی مهم برای مدیران اجرایی در تصمیم‌سازی‌های کلان دانست و بر لزوم رصد افکار عمومی، تعامل مؤثر با رسانه‌ها، پرهیز از افراط و تفریط، و پایبندی به صداقت در روایت تأکید کرد.

معتمدیان در پایان ضمن تبریک این روز به همه تلاشگران این عرصه در استان تهران و سراسر کشور، برای آنان توفیق روزافزون در مسیر اطلاع‌رسانی درست، امیدآفرینی و خدمت صادقانه مسئلت نمود.